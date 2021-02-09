今年春節 高雄市景點新增這些免費停車場

疫情期間出國不易，今年春節遊客可能多在國內旅遊，市府預估高雄市各大景點周邊將衍生停車問題，交通局今表示，將在鼓山區等9區內共14處熱門景點周邊，新增包含22所學校、4處區公所及3處場所開放作為臨時停車場，供民眾入場免費停放。

今年春節連假自2月10日起至2月16日共計7天，受疫情影響，春節期間民眾可能多選擇各大景點出遊，市長陳其邁日前在市政會議指示交通局清點各景點周邊可作為臨時停車空間處所，再經相關局處單位協助下，將於2月12日(初一)至2月16日(初五)08:00~22:00開放高雄市14處景點周邊22所學校、4處區公所及3處場所作為臨時停車空間，供民眾免費入場停放。

交通局長張淑娟指出，春節期間各大景點可能湧現大量出遊車潮，恐造成景點周邊衍生停車供不應求問題，包括鼓山區等9區內共14處熱門景點周邊22所學校、4處區公所及3處場所，共計再新增29處開放作為免費臨時停車場。

張淑娟表示，其中新增22所學校開放時間為2月12日(初一)至2月16日(初五)08:00~22:00，為因應疫情及確保車輛均於每日22:00離場，將採實聯制開放車輛入場停放。

交通局也呼籲民眾多搭乘公共運輸前往各景點，可透過下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便您行程安排，也可透過如高雄市即時交通資訊網、高雄市政府官方LINE及春節交通服務專線（07-2291533），掌握即時路況資訊。