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高雄福山公園全新改造 老少共融樂趣無窮
占地1.27公頃的高雄市左營區福山公園，投入2600萬改造後全新啟用，公園遊戲場有彩繪塗鴉牆、砂坑及結合攀爬網、攀岩板的高低平台，成為樂趣十足的兒童遊戲場，副市長林欽榮表示將以這座公園做為範例，繼續向中央爭取前瞻2.0經費，至少再推4座特色公園。
左營福山公園位在高雄榮總附近，高雄市工務局以150工作天全面更新，公園內設計許多「共融遊具」，有專為學齡前兒童設計的彩繪塗鴉牆、砂坑、四人翹翹板等兒童遊具。另結合公園地形地貌，打造一座3公尺高的高低平台遊戲區，孩子們可體驗攀爬、攀岩樂趣同時鍛鍊體能。
林欽榮偕工務局長蘇志勳及多位左楠區議員到場視察，看見各式共融遊具，童心大發，也變身孩子王親身體驗，他說，這座公園從1、2歲的小孩到5、60歲的長都能共融，各年齡層的人都能得到不同的交流和體驗，未來會以為範例，再逐步推廣。
他更強調，高市工務局所轄管的公園，會尊重「兒童表意權」，聽聽兒童要什麼樣的公園，也與特色公園聯盟，傾聽民意，據以逐步調整，如果經費足夠，所有罐頭式遊具都會慢慢汰換，今天至明年，民眾會感受到高雄各式公園的蛻變。
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