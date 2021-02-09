戶外地理教室 十八羅漢山自然保護區來趟生態之旅

高雄六龜區的十八羅漢山自然保護區是天然的戶外地理教室，礫岩形成特殊地景，Ｕ型谷、峽谷，看見造山運動、侵蝕、沉積的軌跡，與採樟人文歷史，去年在地居民組成協會，成為全台第一個可受理預約解說導覽的保護區，趁著春節連假走訪，在解說員帶領下，認識自然文化資產。

林務局屏東林區管理處指出，十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務團隊在4年前成立，去年成立高雄市六龜區十八羅漢山自然人文協會，堪稱新里程碑，是國內首個社區參與保護區經營的協會組織。

屏東林管處指出，該協會結合平時各自忙碌一群六龜居民，以維護自然保護區的環境、生物多樣性為初衷，每周有三次的保護區巡護監測，以實際且無償的行動保護環境與動植物生態、預防盜採盜伐及環境整理維護，協會收入的兩成用於社區回饋。

屏東林管處指出，十八羅漢山生態之旅，原本的解說路線及收費方式以15到20人為單位預約解說員，經檢討解說員人事成本、解說備品的需求，與因應國內旅遊升溫，小眾旅遊需求增加情況，今年起制定新的解說方案。

今年起申請十八羅漢山遊程改以人頭計算，事前申請，2小時，1人300元，6人成行，每團15人為上限，1人附贈冷泡茶1瓶。臨櫃服務部分，原則每周六與國定假日，1小時1人200元，2人成行整點出發，或4人以上隨時出發。