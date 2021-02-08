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「別忘記人民託付」 陳其邁市政會議語重心長談霸凌

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄鳳山少女霸凌案，市長陳其邁今主持市政會議有感而發，提醒市府主管們「不要忘記人民託付」。本報資料照片
高雄鳳山少女霸凌案，市長陳其邁今主持市政會議有感而發，提醒市府主管們「不要忘記人民託付」。本報資料照片

高雄鳳山少女霸凌事件餘波蕩漾，高雄市長陳其邁今主持市政會議，有感而發說「不要忘記人民的託付」，要求各局處坦誠面對問題，也說重話「警察局沒通報，醫院沒通報，教育局也沒有通報，若沒有被po上網，可能沒有人知道這件事情」，要求同仁發揮同理心，每個環節都不能輕忽。

市府官員轉述，市政會議進行到中後段，陳其邁在聽完各局處市政議題報告後，拿起幕僚準備好的裁示稿，看了一下便放在一旁，接著目光環視與會主管，神情有些沉重，開始談起鳳山少女遭霸凌事件。

陳其邁說，校園霸凌事件，已指示教育局盡速究責並輔導受害學生，也請研考會啟動獨立申訴機制，籌組校園霸凌調查小組，撥打1999專線通報霸凌，即錄案調查並列管，提供更安心、暢通的通報管道。開學之後，教育局必須督導各級學校，將反霸凌列為重點工作，加強宣導包括1999等申訴管道，讓所有學生都能了解如何保護自己。

接著，陳其邁說，霸凌問題由來已久，市府首長受過高等訓練、高等教育，學習歷程中，個個都是資優生，但這一個案少女是特殊境遇高風險家庭，本身又是特教生，「這件事從頭到尾，沒人注意她的處境」。

陳其邁感嘆，「如果我們不伸手，誰去幫助她呢？」可能今天被打、過幾天又被打，「我沒有辦法容許這種事情」。陳語重心長說「國家栽培我們進到市政府服務，不要忘了人民託付，要展現熱情去做好角色」。

說到這裡，陳其邁突然停頓一會兒，繃著臉繼續說「請大家將心比心，如果是你的小孩，你會怎麼樣，要冷眼旁觀嗎？」陳其邁也舉他前一陣子與高中生座談為例，問「曾有被霸凌經驗的舉手」，當下有不少學生舉手。

陳也說，有緣在公部門就是修行，要有使命感，「沒熱情的人沒有辦法做好工作，更別忘了初衷」。

霸凌 陳其邁 教育局

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