高市春節管控人流分紅黃綠3級 紅燈即禁入

高雄市長陳其邁今午主持農曆年前最末一次防疫會議，盤整春節連假期間的防疫作業，在景區人流管制上，決定「順時中」依中央流行疫情指揮中心規範，進行黃、綠、紅燈號分級管制，一旦進入紅燈狀況，就開始管制！

今午防疫會議研商的重點，包括比照跨年時在百貨、商街、觀光景點等地啟動「快速反應小組」，就人流管制、交通疏導及防疫進行宣導，並試算場域最大容納量，人流一超過50%，就啟動相對應的管控機制，包括由警方設定電子圍籬。

另春節期間，醫療網絡將不打烊，全市計有15家區級醫院會開設防疫門診，疏解醫療壅塞情形，582家防疫院所除夕到初五輪流看診， 615家公費流感疫苗合約院所提供醫療服務。此外像玉皇宮大型宮廟，亦要求建置參拜動線。

衛生局長黃志中會後表示，衛生局已跟各景點或各大型活動負責人或相關負責的局處開會多次，「重點是人流管制，因為如果人太多的話，再怎麼樣的防疫作為都有限」

他表示，在人潮管控上，會依據中央疫情指揮中心的一個規範，分綠燈、黃燈跟紅燈，綠燈就是60%以下的人潮估計數，60%到80%是黃燈，超過80%就是紅燈，一旦進到黃燈就會著手準備，進入紅燈時就啟動各個管制點，透過line等各式管道進行管制宣達，紅燈時開始管制人流，人潮消退到綠燈的時候，再重新開放進入。

黃表示，每個景點及集會場所存在差異性，管控作為也會因地制宜，例如壽山動物園，會從鼓山山腳下就開始管制交通，駁二則設十多個管制點，旗津會在鼓山渡輪場或過港隧道兩地進行管制，也在旗津本島廟前路兩端控管人流，在駁二甚至會出動無人機估算人流。