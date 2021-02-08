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金門抗旱 加速95處農塘浚深增蓄水量19萬立方尺

中央社 / 金門縣8日電

金門地區面臨嚴重旱災，金門縣長楊鎮浯今天視察小西門農塘浚深工程時表示，趁雨季前加強蓄水，縣府先行動支災害準備金，共浚深95處農塘，可增加19萬立方公尺蓄水量。

依金門縣政府資料，過往金門平均年雨量超過1000公釐，去年雨量不到500公釐，水情創歷史新低，嚴重影響金門農作收成。楊鎮浯下午在金城鎮長李誠智、縣府建設處長陳祥麟和自來水廠廠長張武達等人陪同下，楊鎮浯到小西門一帶農塘現場瞭解執行狀況，並聽取建設處說明。

楊鎮浯表示，今年抗旱救助金額是過去天然災害現金救助請領最多的一次，相關救助金已在上週付到受理案件的鄉鎮公所，將在近期轉撥到申請農民帳戶中。不管是短期農委會天然災害現金救助，或是農塘浚深，縣府都會加強趕辦

此外，為了加強金門地區農業水資源整合，楊鎮浯浯說，已由農業單位與自來水廠合作，將再生水導入合適農塘。目前台灣各縣市放流水使用平均約1至2成，金門地區這兩年結合農塘等水利工程，再生水使用已高達6成5，有效利用水資源，希望藉由各式措施減緩極端氣候對金門農業影響。

建設處表示，以往各鄉鎮提報的農塘浚深總經費約新台幣1200萬元，去年因乾旱影響，年度農塘浚深部分已核定2400萬元；為加速工程執行，即便中央經費尚未核定，為了趁雨季前加強蓄水，縣府先行動支「災害準備金」2100萬元，共浚深95處農塘浚深工程，總計花費4500萬元，預估可增加約19萬立方公尺蓄水量。

縣府指出，針對去年9、10月高粱旱害，行政院農業委員會經現地踏勘，公告金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、金湖鎮和金城鎮為「農業天然災害現金救助地區」；期間縣府也不斷與農民、鄉鎮公所及農委會溝通，最終地區災損面積核定392.46公頃，現金救助共627萬9464元。

金門 楊鎮浯

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