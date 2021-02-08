龍巖冽泉打掉重練 藍綠議員有不同解讀

龍巖冽泉位在柴山腳下，以湧泉為特色，去年5月韓市府水利局在當地施作排水工程，遭柴山會等批評工法水泥化，破壞水文生態，市長陳其邁去年9月視察後指示「做不好就打掉重練」，市府又投入約500萬打除水泥鋪面，景觀池採用天然塊石，改善原有鋪面不透水問題，栽植水生植物，也提升排洪功能，並協調台電移除池區內兩處電桿線路，讓天際線更美。

副市長林欽榮今視察施工進度，他說，水利局同批文官接受不同命令，呈現不同結果，花500萬買回歷史質感是值得的。林也說，此事對公務團隊是個警惕，工程要對當地生態、人文衝擊降到最低，更不能剝奪歷史。

柴山會總幹事楊娉育說，一次次硬體增量把湧泉系統毀了，早期當地水量、水深是可游泳的，如今地貌大不同，期待透過自然工法一步步回復友善水環境。

國民黨議員蔡金晏說，不論藍綠，出發點為地方好都支持，市政有延續性，公共議題不需要有太多政治思考。國民黨議員黃柏霖也說，此事應拋開藍綠，工程啟動前就要與地方溝通，鼓勵民眾表達意見，才能貼近使用者需求。

民進黨議員簡煥宗肯定新的施工方式符合地方期待，尊重當地人文歷史，景觀與防洪治水能取得平衡點，兩者不該產生衝突。

水利局表示，當地水深約50公分，可滿足民眾親水期待，目前工程進度約9成，近期就能開放。