勞工局提醒春節勞工出勤權益 業者違法可罰2至100萬

高雄市勞工局表示，今年2月11日至14日為農曆除夕至大年初三，屬於法定應放假日，也就是俗稱的國定假日，雇主應依法給假。如果徵得勞工同意於該日出勤，工資應依法加倍發給；該休假日如適逢勞工例假或休息日，為避免休假重疊致勞工的權益減損，依勞基法施行細則規定，雇主應補假一日。以行政機關辦公日曆表的連續假期為例，2月13日初二及14日初三，恰逢星期六、日的休息日與例假，所以調整於2月15日及16日補假2日，補假日的性質則為國定假日。

勞工局表示，至於勞雇雙方自行約定於其他日期補假，也屬可行，若事業單位因應其行業營運的特性，與勞工個別約定將國定假日調移至其他工作日實施放假，仍應確實註明放假的日期，讓勞工可知悉自身的權益。

勞工局長李煥熏表示，國定假日屬於勞基法明定「內政部所定應放假之紀念日、節日」，如果雇主使勞工於該日出勤，而沒有依法加發工資，涉及違反勞基法，該日如果遇到勞工的例假、休息日，但雇主卻未依法補假，也是違反勞基法規定，可分別裁罰2萬元至100萬元的罰鍰。