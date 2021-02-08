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疫情下另類春節 澎湖湖西鄉邀桌球國手表演

中央社 / 澎湖縣8日電

今年澎湖春節活動因疫情大都取消，湖西公所邀請桌球國手回鄉過年相見歡，讓民眾有個不一樣春節；澎澄飯店與澎湖水族館大年初一分別推出限量福袋與新春入館送好禮活動。

湖西鄉與澎湖縣體育會桌球委員會聯手推出這項「桌球國手回鄉陪你」的另類過年活動，大年初一下午2時起，包括澎湖子弟的國手王意如、19歲青少年桌球國手洪敬愷等人，將在隘門國小學生活動中心與在地桌球好手們見面，並進行表演與球技指導。

湖西鄉長吳政杰表示，隘門國小桌球隊創立至今有45年，是澎湖桌球搖籃，培育洪光燦、呂寶澎、蔣澎龍、吳志祺、王意如與洪敬愷多位國手。今年利用春節連假安排國手回家過年，舉辦桌球見面會進行表演與球技指導，是年假中最特別的體驗。

配合中央流行疫情指揮中心指示，這項室內活動出席人員在100名內。有意參加民眾可自行上網到澎湖縣體育會桌球委員會臉書「110年湖西好鄉薪火隘相傳～桌球國手陪你過新年～」報名。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，澎湖縣政府除了菜苗圃開放花海外，春節至元宵活動大都取消或延期，澎湖水族館表示，為讓民眾過年有個好去處，自12日至28日舉辦「幸運御守好運鰻鰻來」等系列活動，凡入館民眾可獲限量精美鯉魚御守等精美紀念品，送完為止。

另外，澎澄飯店11日起推出限量300份的福袋，每袋只要新台幣500元，物超所值，幾袋袋有獎，最大獎有價值萬元的港景探索客房免費住宿券；12日起至20日止還有「好運財運．旺旺來」、「新春好禮．刮刮樂」和歡慶3周年生日系列等迎春活動。

澎湖 疫情 桌球

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