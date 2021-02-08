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中博橋引道27日拆除 站西路3月8日上午6點通車

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄中博橋引道27日拆除，站西路3月8日上午6點通車。圖／高雄市交通局提供
高雄中博橋引道27日拆除，站西路3月8日上午6點通車。圖／高雄市交通局提供

配合鐵路地下化，高雄市南北交通要道的中博橋即將拆除，高雄市交通局今表示，高雄車站周邊的中博高架橋引道段預計2月27日凌晨0時起封閉拆除，完工後替代中博高架橋功能的站西路預計3月8日上午6點開放通車。另為掌控拆除進度，市府將於9天的拆除工期成立「緊急應變中心」。

鐵道局南工處說，為配合縮短拆除工期、對車站周邊影響降到最低及維持中博路廊穿越功能，施工工期預計自2月27日至3月7日共9天內完成拆除中博高架橋引道段，剩餘位於高雄車站工區內的高架橋也將於後續2個月內拆除完畢。

替代中博高架橋功能的站西路預計3月8日上午6點開放通車，屆時站西路會成為代替中博橋的臨時南北雙向道路。另站東路預計明年9月通車，待站東路完工後，會與站東路南北分流，以後往南要走站西路，往北要走站東路。

另外交通局說，中博高架橋引道跨越九如路及建國路上方，為施工安全，屆時九如路（大連街-哈爾濱街）及建國路（林森路-同愛街）亦須配合交通管制與封閉部分路段，目前已規畫高雄車站周邊包含自立路、自由及復興路、七賢路、十全路及民族路、中華路作為替代道路。

交通局並表示，位於高雄車站交通管制區周邊的市區公車及中長程國道客運，將規畫於七賢路（南華路到忠孝路間）設置臨時停靠站，並開闢免費接駁車至高雄車站，免費接駁車營運時間為每日6至24時，每6分鐘一班來回接駁。至於一般民眾接送旅客前往高雄車站搭車的路線，市府規畫高雄車站專用車道由現行的南華路與松江街進出不受影響。

副市長林欽榮表示，中博高架橋在歷經17個年頭的服務，配合鐵路地下化工程功成身退即將走入歷史，但因位處市區南北幹道重要連結，市府為掌控拆除工程進行進度，將與鐵道局南工處成立緊急應變中心，加強各項宣導工作、設置改道預告牌面等。

另為敦親睦鄰，施工範圍周邊12個里內，若因施工噪音須申請暫時外宿者，每戶一晚最高補助2千元，可補助3晚，不足2千元者，依實際住宿費用補助。

高雄車站 高架橋 鐵路地下化

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