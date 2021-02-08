影／陳其邁挑戰「60公斤六角槓硬舉」 結果很歡樂

高雄市長陳其邁今上午到市消防總局慰勉基層消防、義消人員，視察二樓體能訓練室時，興起主動嘗試60公斤「六角槓硬舉」，不過連兩次都緊皺眉頭，沒將六角槓舉起來，陳其邁打趣要一旁義消總隊長陳義永、市議員李順進試試，兩人皆有成功。

陳其邁說，春節期間因為很多活動，會增加用火頻率，要提醒市民小心，也希望消防同仁執勤兼顧休息，不要太過勞累，市府針對包括義消、消防同仁設備上給予支持；他今到市消防局，先後至救災救護指揮中心、成功分隊、義消總隊發送新春紅包、加菜金及水果禮盒，還慰勞參與八德二路舊今日戲院外牆倒塌案的搜救犬。

陳其邁到消防局二樓成功分隊的體能訓練室，了解消防員的強化肌耐力方式，當場要嘗試已擺上槓片、總重60公斤的六角槓，但陳其邁蹲低握住，六角槓未離地他就起身，自己也笑了出來，一旁女消防隊員趕緊來示範，表示「雙腳大概與肩同寬，腳稍微朝外，吸飽氣」，但陳其邁試了第2次，緊皺眉頭也未成功，不過讓在場氣氛輕鬆愉快。

陳其邁隨後要年紀比他要長的義消總隊長陳義永、市議員李順進連番嘗試，皆順利舉起六角槓，讓一旁人員發出驚呼並鼓掌。

消防員指出，為應付救災救護可能面對身形較重的患者，訓練六角槓時重量都練到自己體重1.5倍，更厲害的可舉起體重3倍的重量。