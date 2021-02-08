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牛年到高雄鳳儀書院走春 展示數位化點文昌智慧燈

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鳳儀書院大年初三舉辦「甜在你心也在我心－畫糖體驗」，體驗傳統畫糖樂趣。圖／高雄市文化局提供
鳳儀書院大年初三舉辦「甜在你心也在我心－畫糖體驗」，體驗傳統畫糖樂趣。圖／高雄市文化局提供

高雄鳳儀書院今年將展示更新升級，進行數位化與優化動線。農曆春節初一到初三規畫不同主題的手作體驗，包括捏麵人、乾燥花及畫糖等，園區內的文昌祠推出春節智慧燈優惠活動，歡迎民眾來祈求考運。

高雄市文化局表示，這次的展示更新，將動線改善得更順暢，部分展示內容也加以數位化，增添更多趣味性與互動性。例如鳳儀書院獨家推出的古代文人桌遊陞官圖，與時俱進更新為數位化桌遊；而科舉考試流程介紹也由漫畫版再進化成動畫版，生動解密古代文人如何從十年寒窗苦讀，到一舉成名天下知。

原本靜態的鳳山新城模型，以投影方式介紹鳳山新城的故事，鳳山雙城古道地圖也更新為數位互動式介紹，了解鳳山新城歷史更加簡單有趣。

鳳儀書院在農曆初一到初三推出多項活動，初一「牛轉乾坤－捏麵人教學」，現場教授捏製可愛的多彩馬卡龍牛。初二「美得冒泡－乾燥花藝鑰匙圈製作」，將鳳儀書院的清朝時期風格帶入乾燥花之中，讓永生花吊飾完美的中西結合。初三「甜在你心也在我心－畫糖體驗」，體驗傳統畫糖的樂趣。

文化局並預告今年的文昌誕辰是在3月15日，想祈求考運的民眾不要錯過文昌燈點燈的優惠活動。相關活動訊息可上鳳儀書院官網https://fongyiacademy.khcc.gov.tw/。

鳳儀書院大年初三舉辦「甜在你心也在我心－畫糖體驗」，體驗傳統畫糖樂趣。圖／高雄市文化局提供
鳳儀書院大年初三舉辦「甜在你心也在我心－畫糖體驗」，體驗傳統畫糖樂趣。圖／高雄市文化局提供

文化局 春節 高雄市

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