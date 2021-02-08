暖心！服飾店送新衣 家扶兒挑選喜歡衣服感受過年氛圍

農曆春節將屆，過新年、穿新衣，是華人文化的習俗，對家扶許多幫助的弱勢家庭，新年幫孩子添購一套新衣服卻不容易，主富服裝黃文貞董事長連10年捐贈NET禮券幫家扶兒買新衣，今年延續善舉送服飾禮券到屏東，家扶兒能親自到NET門市挑選自己喜歡的衣服，感受新年穿新衣的氛圍。

屏東家扶中心趕在年前舉辦新春團聚，上午安排親子DIY，下午帶領家庭到NET屏東二店挑選新衣，NET屏東二店的店員貼心的幫忙孩子挑選衣服，特地為屏東家扶開設專屬的結帳櫃台，讓家庭感受到VIP般的專屬待遇。

今年8歲小琳，一早媽媽騎摩托車戴小琳到家扶參加新春活動，至NET添購新衣，小琳家中有5名手足，最大的10歲，平日孩子衣服主要是靠街訪鄰居提供舊衣，商場裡小琳看著琳瑯滿目漂亮衣服開心極了，挑了一件粉紅色洋裝，小琳媽媽感謝NET提供禮券，今年終於讓每個孩子新年都有一件新衣服穿。

雙胞胎媽媽蓉蓉因家境困難，家中三個孩子平日都是撿親戚的二手衣物穿，前陣子寒流來襲才發現缺保暖外套，只能應急靠穿很多層衣服來保暖禦寒，這次帶孩子到NET挑選保暖衣物，今年新年再有寒流也不怕了。

屏東家扶中心指出，今年NET提供屏東家扶新春禮券共80萬，屏東家扶陸續在1、2月安排3場購衣活動，到屏東縣境內NET購衣，今年共幫助400名孩子穿新衣，一起迎接新年。