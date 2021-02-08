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高市環保局木工廠讓二手家具重生 識貨人搶台灣檜木櫃

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
圖書館過去用的書目卡櫃，因為數位化而報廢，被高雄市環保局木工廠回收作為零件櫃。記者徐如宜／攝影
圖書館過去用的書目卡櫃，因為數位化而報廢，被高雄市環保局木工廠回收作為零件櫃。記者徐如宜／攝影

高雄市環保局木工廠修護二手家具，每月定期開放，即日起到2月10日在左營區菜公一路10號，有一波過年前的展售。廢棄家具在師傅們巧手重新補綴打磨，又有了新風華，其中不乏台灣檜木復古家具，等著有心人來尋寶。有時也會有學校帶著學生來參訪木工廠，進行環保教育。

環保局木工廠班長張幼民表示，廠裡有10幾名隊員，主要工作就是修整二手家具。各區清潔隊會將回收來的大型廢棄家具初步分類，像是電視櫃、書櫃、斗櫃、桌椅等，還堪用、可修復的，就送來木工廠；毀損嚴重、不堪用的，就碾碎進焚化爐。

堪用的廢棄家具送到木工廠，由隊員檢查後進行修復。工廠有一區是備料區，有各式木材、五金，這些備料也都是從其他家具拆解下的，修好的家具還會重新噴漆，就以「二手貨」的價格便宜賣。環保局木工廠一年約可帶來120萬的營收。

木工廠每個月都會舉行販售活動，吸引不少民眾來尋寶、搶便宜，例如一個書櫃1200元，一個酒櫃1500元。張幼民說，來搶貨的有些是房東或房客，因為是暫住，不需要價昂的家具；也有的是行家，因為木工廠遇到台灣檜木的家具，都會盡力修復，用的料也都是台灣檜木。他指著一個二手台灣檜木日式衣櫃，估計大概有6、70年的歷史，櫃中一個橫格層，還是特別設計用來放和服的。不過台灣檜木衣櫃即使是二手的，價格仍然不低，修復後售價是1萬6000元，很多人搶著要。

在木工廠工作27年的師傅麥運春說，雖然有人覺得花費工夫來修復家具不划算，乾脆買新的就好，但其實「二手家具」的真正價值，在於環保循環利用、惜物愛物，這也是木工廠想要傳遞的環保教育。

高雄市環保局共有兩處二手家具販售處，另一個在梓官區信義路1巷350弄63號，開放時間是每周一至周五上午8點半到11點半，下午1點半到4點半，國定假日休息，歡迎有需要的民眾前往選購。

高雄市環保局木工廠有一區是備料區，有各式木材、五金，這些備料也都是從其他家具拆解下來。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局木工廠有一區是備料區，有各式木材、五金，這些備料也都是從其他家具拆解下來。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局木工廠修護二手家具，每月定期開放販售，二手台灣檜木衣櫃修復後再利用。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局木工廠修護二手家具，每月定期開放販售，二手台灣檜木衣櫃修復後再利用。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局木工廠班長張幼民介紹這個二手台灣檜木日式衣櫃，估計大概有6、70年的歷史，櫃中一個橫格層，還是特別設計用來放和服的。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局木工廠班長張幼民介紹這個二手台灣檜木日式衣櫃，估計大概有6、70年的歷史，櫃中一個橫格層，還是特別設計用來放和服的。記者徐如宜／攝影
木工師傅麥運春說，雖然有人覺得花費工夫來修復家具不划算，乾脆買新的就好，但其實「二手家具」的真正價值，在於環保循環利用、惜物愛物。記者徐如宜／攝影
木工師傅麥運春說，雖然有人覺得花費工夫來修復家具不划算，乾脆買新的就好，但其實「二手家具」的真正價值，在於環保循環利用、惜物愛物。記者徐如宜／攝影

修復 高雄市

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