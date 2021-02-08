陳其邁怒霸凌案處置 教育局究責允強化聯繫會報

高雄市高職女學生遭霸凌案未循管道處置，引發高雄市長陳其邁震怒。連日來教育局火速究責，包括校長遭記1大過，教育局長謝文斌今天說，將強化跨局處「中途離校聯繫會報」。

女學生遭霸凌影片3日深夜在網路社群瘋傳，當晚陳其邁在深夜就在臉書（Facebook）發文痛批霸凌，高雄市政府警察局少年警察隊及教育局進行調查。

事後市府專案調查認為，校方校僅依「聚眾鬥毆」處理；就知悉學生被毆打部分，即便無法掌握加害人資訊致未能續依校園霸凌防制準則開會研議，但仍應就學生遭重大傷害召開校園安全會議或個案會議積極研處，加諸未落實兒少通報顯有疏失，且知悉後也未能妥善處理保護學生。因此對校長處1大過，並扣減學校補助款等處分。

對於外界質疑相關通報及處置機制未及時發揮作用，教育局長謝文斌今天說明，將強化跨局處「中途離校聯繫會報」，透過定期邀集國教署、市府社會局、警察局與外聘專家學者，共同協助各校管制中途離校學生情況，以整合資源、及時介入並提供協助個案適性發展。

教育局高中職教育科說明，學校對霸凌案發僅依「聚眾鬥毆」處理，未能續依校園霸凌防制準則開會研議，且未落實兒少通報顯有疏失；事後知悉事件始末也未能妥善處理保護學生部分對學校進行懲處。

教育局說，針對這起霸凌案，為強化中途離校學生預防、追蹤及輔導相關工作的規劃及執行事項，啟動跨局處每個月召開「中途離校聯繫會報」。

教育局列出3大檢討重點，包括提供中途離校未結案名單予網絡單位，比對勾稽重點個案，整合資源因應個案需求，自109學年度第2學期起，教育局至教育部國教署中途離校通報系統中匯出列管學校與個案資料，採逐校、逐案比對加強關注及提供協助。

其次，要求委託學術單位就中途離校學生案件研究分析離校因素、復學動力及精進策略，落實離校學生生涯發展需求對症下藥。未來要強化中途離校聯繫會報功能，掌握各校中途離校生輔導情形並提供支持系統。

強化「中途離校聯繫會報」，要求重點學校每月須於聯繫會報中逐案說明個案情形並追蹤進度。另針對高中職中途離校學生規劃精進中途離校輔導措施並整合資源及時介入輔導適性發展。