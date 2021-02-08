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是否加入民進黨 黃捷：本土進步派一份子

中央社 / 高雄8日電

無黨籍高雄市議員黃捷今天針對是否加入民進黨的問題，她以「我們都是一個本土派、進步派的大家庭」，經歷罷捷事件後了解是大家庭中的一份子，會以最適合位置一起為台灣努力。

公民團體罷免黃捷案失敗，黃捷可以續任市議員；在反罷免過程中，她受到民進黨友黨很多的溫暖及協助挺過罷免案。今天被問到未來是否加入民進黨一事，她上午出席會勘行程時受訪做上述的回應。

黃捷指出，一直以來都認為是一個本土派、進步派的大家庭，尤其經歷此事件，也知道是這個大家庭家庭中的一份子，接下來會在最適合的位置上為台灣努力。

罷捷案已落幕，不過罷捷團體不滿黃捷於6日投票當天回應媒體訪問說了「這是一場報復性的罷免」、「把這一場罷免當作報復的工具」等內容，罷捷團體上午到選舉會舉發。

市選委會表示，會依舉發的事證依法定程序受理，並由監察小組循程序辦理。

有關罷捷團體舉發違反選罷法言論一事，黃捷表示「尊重」。被問到當時發言是否不當？她說，「我都還是謹守分寸」，最後結果交由選委會判定。

她表示，現在忙著會勘就是希望在過年前趕快將選民的服務案件處理到一段落，讓大家有好環境品質迎接新年，也盼大家趕快回歸正常的運作。

黃捷 罷免 民進黨

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