高雄空品橘色提醒至紅色警示 午後境外汙染南下難好轉

高雄市環保局表示，高雄今天上午戶外空氣為「紅色警示」，與昨日相比空氣再有轉差，整個中南部包括台中、彰化、雲林、嘉義、台南和高雄，PM2.5皆高。興達電廠配合環保局減煤停機政策，4部燃煤機組已進入「停3減1」。

環保局空噪科指出，連續的東風環境，讓西半部的汙染物無法擴散，連日累積之下，空氣品質正達到近期相對最差，加上大氣環境容易起霧，對於擴散條件的抑制更是明顯。今天有一股東北風增強，帶來比較強的偏北風，預估將可以稍稍緩解西半部的汙染，不過，這股東北風同時又帶動一股濃度不低的境外汙染南下，後續空氣品質，尚無明顯好轉。

今日上午7時，台灣西半部共有24個測站，空氣品質達到「紅色警示」，比昨天更多。高雄上半天中南部趨於靜風，有局部濃霧，擴散條件相當差，空氣「紅色警示為主」；下半天東北風帶動海峽、西半部風速加大，擴散條件稍轉好，但需注意境外汙染南下，空品仍「橘色提醒至紅色警示」。