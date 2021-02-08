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空品不良 屏東縣環保局啟動應變機制聯合大洗掃
空氣品質不良，屏東縣府環保局指出，環境風場偏東風，西半部位在背風側，汙染物容易累積在地表發生空氣品質不良，環保局啟動相關應變措施，並針對春節前夕，請轄疏濬工程砂石場停作業，展開聯合大洗掃，洗掃街車清洗主要聯外道路。
屏東縣府環保局指出，展開砂石疏濬專區與工業區稽查作業，要求砂石場啟動防制措施，提升廠區灑水頻率，一天5次，提升到1天8次；增加物料堆置自動灑水頻率，由1次30分鐘提升1次15分鐘、加強廠內防汙設備操作頻率，由1次一天，提升1次一小時。
環保局指出，通報縣內前二十大固定汙染源共35家，空品預報達預警一級，要求工廠配合減量2%，與出動無人飛機取締違法露天燃燒行為。由於本周過年，過年前，環保局要求疏濬工程砂石場停止作業，機具集中展開聯合的洗掃，清洗主要聯外道路。
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