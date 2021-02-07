南市「做工行善團」跨區修屋 無障礙浴室過年前完工

台南市「做工行善團」利用假日替弱勢家庭修繕房屋，今年邁入第8年。歷經多次施工，高雄路竹吳姓住家的無障礙浴室今天終於完工，勞動部長許銘春到工地關懷屋主與慰勉志工，恭賀吳家在農曆年前迎接嶄新又便利的衛浴空間。

吳女士領有中度身障手冊，生活起居靠輪椅代步，經由台南市做工行善團、高雄市政府及高雄市總工會評估，眾人擬定修繕無障礙浴室計畫。

台南市做工行善團指出，此計畫與高雄市工會行善特攻隊合作，上月4日進場施工，陸續完成化糞池、牆面磁磚、天花板、安裝拉門及紗窗等工程，今天大家合力替她安裝馬桶、洗臉盆、蓮蓬頭、扶手，最後替浴室粉刷美化。

台南市勞工局結合各大工會修繕志工組成做工行善團，修繕對象不限台南市民。副總統賴清德曾到高雄大樹一處修繕案家慰勞志工群，近期黃偉哲市長也偕同南市做工行善團隊，陸續至屏東縣、高雄市、嘉義縣及嘉義市，推廣弱勢房屋修繕經驗。

歷經多次施工，高雄路竹吳姓住家的無障礙浴室今天終於完工。圖／南市做工行善團提供