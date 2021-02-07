聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣聯合助學方案開辦10年 學生們感恩減緩經濟壓力
屏東縣府社會處在10年前開辦屏東縣聯合助學脫貧自立方案，開辦迄今扶助逾兩千人次的弱勢家戶學子，社會處指出，助學脫貧方式，不同於一般獎助學金，根據學生們的需求提供協助，租屋、交通、實習等費用，每年約400萬補助經費，為弱勢學子們提供就學支持與夢想實踐能量。受扶助大三劉同學說，她申請書籍費、住宿費補助，專注於課業。
屏東縣社會處指出，縣府開辦聯合助學脫貧自立方案，每年也會辦理教育訓練課程與社會參與活動，申請此方案的學子們做社會服務，讓受助學子有課程以外的文化接觸、職場見習，並體驗服務他人經驗，也能以自身力量回饋社會。
申請自立方案的林同學現就讀大三，她說，高中時家中遭逢巨變，父親投資失敗，但因不符合中低收入補助，在學校老師協助下申請縣府聯合助學脫貧自立方案，縣府社會處人員後來獲悉她家中還有兄弟姊妹，也協助哥哥、姊姊一起申請，減輕家中經濟負擔。
就讀大三的劉同學說，來自單親家庭，媽媽要照顧中風的阿公，相當辛苦，她申請書籍費與住宿費補助，減輕媽媽的負擔，也讓她更能專注於課業。
社會處指出，平均每學期申請聯合助學方案的學生們約有90人次，參與學生們都要參加縣府主辦的教育訓練課程與社會參與活動，今年寒假期間就帶領學生們走訪在地蕭家古厝，也曾辦理社會服務，協助獨居長輩家中打掃、做年菜等。
屏東縣府感謝國際獅子會300-D2區對屏東縣政府的助學方案的認同，捐贈80萬元協助弱勢學子，有別於其他的獎助學金，聯合助學方案配置專業社工，為弱勢家戶的孩子連結個別化的需求資源與畢業後的追蹤輔導。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言