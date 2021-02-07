屏東縣聯合助學方案開辦10年 學生們感恩減緩經濟壓力

屏東縣府社會處在10年前開辦屏東縣聯合助學脫貧自立方案，開辦迄今扶助逾兩千人次的弱勢家戶學子，社會處指出，助學脫貧方式，不同於一般獎助學金，根據學生們的需求提供協助，租屋、交通、實習等費用，每年約400萬補助經費，為弱勢學子們提供就學支持與夢想實踐能量。受扶助大三劉同學說，她申請書籍費、住宿費補助，專注於課業。

屏東縣社會處指出，縣府開辦聯合助學脫貧自立方案，每年也會辦理教育訓練課程與社會參與活動，申請此方案的學子們做社會服務，讓受助學子有課程以外的文化接觸、職場見習，並體驗服務他人經驗，也能以自身力量回饋社會。

申請自立方案的林同學現就讀大三，她說，高中時家中遭逢巨變，父親投資失敗，但因不符合中低收入補助，在學校老師協助下申請縣府聯合助學脫貧自立方案，縣府社會處人員後來獲悉她家中還有兄弟姊妹，也協助哥哥、姊姊一起申請，減輕家中經濟負擔。

就讀大三的劉同學說，來自單親家庭，媽媽要照顧中風的阿公，相當辛苦，她申請書籍費與住宿費補助，減輕媽媽的負擔，也讓她更能專注於課業。

社會處指出，平均每學期申請聯合助學方案的學生們約有90人次，參與學生們都要參加縣府主辦的教育訓練課程與社會參與活動，今年寒假期間就帶領學生們走訪在地蕭家古厝，也曾辦理社會服務，協助獨居長輩家中打掃、做年菜等。