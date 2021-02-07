國道7號高雄路段辦公聽會 居民憂土地徵收與文化遺址

「國道7號高雄路段計畫」進入二階環評，高速公路局分區辦公聽會，今天上午在南區資源回收廠辦小港區公聽會，正反聲音都有。環團擔心鳳山丘陵生態、鳳鼻頭遺址與空汙問題，居民則憂心農地徵收，以及國7與大林蒲遷村、第 7貨櫃中心等重大建設重疊帶來交通惡夢。高公局表示，計畫還未通環評進入規畫設計階段，徵收範圍未定，路線會避開重要文化遺址。

高公局規畫單位指出，國7高雄路段計畫從小港南興路，往北經過臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山，最後在仁武銜接國道10號，全長23公里，其中21公里是高架橋，末端路線有些微調整至省道台17線，完工後可紓解國1與台88車流，高雄港區大貨車無須再繞行平面道路。

環保團體代表、民代與居民百餘人參與公聽會，支持者希望加快時程，便利小港交通，「要健康婆婆媽媽團」團長洪秀菊等環團人士擔心鳳山丘陵、鳳鼻頭遺址，及大型車車流量增加，車子加上工業區帶來雙重空汙。

高市議員陳麗娜表示，大坪頂農民擔心農地徵收導致零碎不利使用，此外，小港道路長期有許多大車行走，常發生車禍，大林蒲遷村、第 7貨櫃中心啟用與國7規畫，地方開發交織複雜，恐讓居民陷入交通惡夢，要整合開發時間點。

李雅靜議員則認為，大貨車出入影響居民出入安全，鳳山許多重要路口都有死亡車禍，期待國7設為貨車專用道，不要與一般車輛爭道，還給老百姓安全居住環境；台88鳳山交流道距離過短導致車流回堵嚴重，高公局在國7規畫時要避免重蹈覆轍。