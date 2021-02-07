聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東勝利星村吸晴地景創作 浪漫走春一起蒐集打卡
屏東勝利星村創意生活園區以花藝裝置結合各特色店家，即日起登場的「勝利星村浪漫有春」春節活動，周末假日人潮紛至，除美麗花藝，沿著街角巷弄，還有充滿視覺驚喜與眷村懷舊記憶的地景彩繪，讓遊客直讚「怎麼拍都很美」。
文化處長吳明榮說，勝利星村地景彩繪以眷村意象為主題，由屏東在地青年組成的「雅色創作坊」，利用原本建築架構、牆面樣貌進行牆面視覺創作，藉由栩栩如生的彩繪帶出濃厚的眷村人文風情，讓人從時光隧道重溫早期的生活回憶，體驗勝利星村與眾不同的文化特色。
園區巷院間隨時可見貓咪出沒，有著名的「貓巷」，將眷村貓咪以擬人化方式呈現童趣魚缸、公車站，還有從前眷村孩子打芒果的情景等10件作品，將過往記憶活靈活現重現在園區不同角落。
擅長街頭藝術創作的林育聖說，這次勝利星村地景彩繪主要在巷弄磚牆、側屋牆面，從構圖設計到繪製花近3個月的完成，用柔和且活潑意象來展現園區嶄新風貌。
文化處表示，「勝利星村浪漫有春」即日起至3月1日，12座花藝裝置以眷村印象、屏東在地特色、自然媒材等多元創作題材，光與花卉設計美學在巷弄間繽紛綻放，在夜間更加迷人。而園區各店家也以應景的年節布置，讓園區年味十足，邀請民眾來體驗屏東的專屬浪漫。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言