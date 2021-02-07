屏東閒置佳佐天主堂 化身可可跨域推廣所

屏東縣府推動可可產業永續發展，將閒置多年的佳佐天主堂賦予新使命，打造為「可可Cacao 跨域推廣所」座落在六堆先鋒堆萬巒鄉，鄰近屏185縣道，交織客庄與原鄉文化底蘊，歷時2年整建，在客委會補助相關經費下，今落成啟用，扮演地方產業共創與交流角色，提升「屏東可可・台灣巧克力」品牌。

萬巒鄉佳佐天主堂原本是當地信仰中心，因附近臨近萬金聖母聖殿，空間閒置逾40年，如今從頹圮的教堂變成嶄新的可可推廣所，建置經費5100萬元，客委會補助兩期經費2700萬元。

屏東縣種植可可面積約320公頃。客務處指出，屏東可可經過多年來努力，以獨特的「From Tree to Bar」一條龍生產技術，在國際舞台上大放異彩，可可 Cacao 跨域推廣所正式啟用， 除做為推廣可可產業之重要基地外，更扮演促進地方產業之共創與交流之角 色，進一步提升「屏東可可‧台灣巧克力」品牌意象以及市場能見度。

客務處指出，屏東有近百家可可農戶與超過30家在地巧克力品牌，跨域推廣所保留原有的教堂，設置教堂祭壇區，可可吧台區、鐘樓、DIY手作區與露天市集等。

可可農洪誼靜說，可可農的品牌露出較缺乏實體、電商等通路，跨域推廣所展示販售可可農相關產品，提高商品能見度，且不用負擔太多租金成本，對小農負擔少。