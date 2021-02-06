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欠愛妻一個浪漫求婚 他重來一次逼哭嬌妻
屏東縣政府主辦的四重溪溫泉季活動「求婚事務所」，最終場今晚浪漫登場；男女主角雖然已經結婚，但男主角心疼老婆3年內歷經親人離世、倉促婚禮、寶貝兒子緊接出世，掛念著還欠她一個浪漫的求婚，為彌補心中的缺憾，特別藉由四重溪溫泉季活動給老婆一個驚喜，突如其來獻花、單膝下跪的閃電放愛舉動，女主角喜極而泣。
四重溪溫泉季首次舉辦「求婚事務所」活動，為3對新人客製專屬求婚企劃，並準備全套求婚專屬紀念品，包括溫泉伴手禮、2020溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及四重溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮，同時全程紀錄拍攝求婚過程，製成影片免費贈予留作紀念，還加碼送10條車城「福安宮」加持過的紅線，讓準新人分享幸福的喜悅與祝福。
繼去年12和今年1月兩場求婚成功後，最終場今晚登場；男主角宇軒和女主角如函在106年相識開始交往，108年如函的父親因罹癌宣告僅剩半年生命，為不讓父親帶著遺憾離開，兩人倉促籌辦婚禮，孩子隔年緊接出生，女主角短時間內歷經人生悲喜，讓男主角心疼。
男主角宇軒特別訂製一家三口客製化拼圖，期許在驚喜求婚後，未來與妻子攜手拼起圓滿人生，求婚現場也撥放婚禮時父親牽著如函手交給他的畫面，耳邊傳來徐若瑄「別人的」歌聲，宇軒對著如函道出深藏已久的話，「再苦也要攜手一輩子」，希望過了今晚老婆腦海裡婚禮的畫面，會是幸福的模樣，女主角喜極而泣。
縣府傳播暨國際事務處表示，連續3場求婚大作戰都順利成功，祝福新人留下甜蜜雋永的回憶；而四重溪溫泉季的燈飾將持續點亮至3月1日，提醒民眾前往參觀時戴好口罩，保持社交安全距離，安心賞燈。
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