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金寧放閃！金門盤山彩繪水溝點燈夜晚繽紛變漂亮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「放閃金寧」就愛小燈會活動，今年的燈區主題圍繞七夕情人節，希望帶給前來遊玩的遊客和民眾滿滿的浪漫氛圍。記者蔡家蓁／攝影
「放閃金寧」就愛小燈會活動，今年的燈區主題圍繞七夕情人節，希望帶給前來遊玩的遊客和民眾滿滿的浪漫氛圍。記者蔡家蓁／攝影

金門夜晚又多一好去處！ 2021「放閃金寧」就愛小燈會活動昨晚在金寧鄉盤山彩繪水溝正式點燈，即日起至3月18日，每晚18時至22時準時亮燈，歡迎民眾踴躍到此拍照打卡，感受現場的浪漫氛圍。

金寧鄉長楊忠俊表示，今年的燈區主題圍繞七夕情人節，希望帶給遊客和民眾滿滿的浪漫氛圍，走進燈區映入眼簾兩隻Q萌水獺揮手打招呼，往粉紅廊道前進，水藍色水流燈飾灑滿盤山水溝配上圓形燈飾點綴，意境滿滿。粉嫩的櫻花燈飾圍成浪漫粉色隧道，老屋也進行華麗變身，在大型愛心燈飾下祝福大家幸福長久。

本次活動還與當地商家合作，推出打卡送優惠活動，只要於活動期間在盤山彩繪水溝拍照打卡，即可獲得店家優惠，另外，公所FB粉絲專頁還有抽獎活動，獎品有免費住宿券、甜點等多達100多份贊助獎品，參與贊助及優惠店家高達18家，相關優惠資訊都公告在「金寧鄉公所」FB粉絲專頁及官網。

金寧鄉公所也提醒，觀賞燈區時請全程戴口罩，有呼吸道症狀之民眾落實自主管理，勿參加燈節等大型活動，後續也將因應疫情發展與狀況調整活動內容。

金寧鄉今年選擇在盤山彩繪水溝點燈放閃，現場有粉嫩的櫻花燈飾圍成浪漫粉色隧道。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉今年選擇在盤山彩繪水溝點燈放閃，現場有粉嫩的櫻花燈飾圍成浪漫粉色隧道。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉盤山彩繪水溝昨晚點燈，將從即日起至3月18日止，每天晚間18時至22時準時亮燈，歡迎民眾踴躍到此拍照打卡，感受現場的浪漫氛圍。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉盤山彩繪水溝昨晚點燈，將從即日起至3月18日止，每天晚間18時至22時準時亮燈，歡迎民眾踴躍到此拍照打卡，感受現場的浪漫氛圍。記者蔡家蓁／攝影

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