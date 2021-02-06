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屏東熱帶農業博覽會如期登場 縣府為防疫嚴陣以待

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
民眾入園皆須量測體溫，並以酒精消毒。記者陳弘逸／攝影
民眾入園皆須量測體溫，並以酒精消毒。記者陳弘逸／攝影

屏東熱帶農業博覽會今天上午正式開幕，每年都吸引超過百萬參觀人次，今年受疫情影響，縣府依照中央疫情指揮中心規定，將入園人數限制在6.5萬人，並且在各入口派遣人力，並設置紅外線自動測量體温等防疫相關設備嚴陣以待。屏東縣長潘孟安再三呼籲，民眾一定要配合防疫，一定要珍惜得來不易的防疫成果。

縣府指出，屏東熱博每年都吸引超過百萬參觀人次，去年更創下185萬入園人數新高，屏東縣政府，以「防疫優先，生活如常」的原則，讓熱博照常舉辦，入園人數則將原來的承載量減半，以活動同一時段承載量，面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺來換算，可承載13萬人，再依據中央疫情指揮中心規定，減至50%，以6.5萬人作為入園人數限制。

縣府表示，入園遊客需全程配戴口罩，採實聯制登錄，入口即設有紅外線自動測量體温，發燒者一律禁止入園，全區禁止飲食，各展區每天定時消毒，並提供遊客手部酒精消毒服務。此外，現場根據電信公司提供人流數據在超過上限後，將啟動暫停入園半小時，視場內人數減少情形，再恢復進場或繼續停止入場。

此外，本次熱博，縣府將所有代表屏東農產果品的圖樣，設計成口罩，供工作人員使用，但暫不開放販售或索取，未來縣府也會持續推出限量圖示的口罩。潘孟安說，口罩有口罩國家隊製作，另外，還有更多更炫的口罩款式會推出，請民眾敬請期待。

潘孟安體醒，一定要配合主辦單位所有的防疫措施，這點可能會造成不便，但拜託大家，一定要共同配合，不要成為防疫破口，台灣好不容易，可以生活如常，所以務必以防疫為優先，珍惜得來不易的防疫成果。

民眾入園皆須量測體溫，並以酒精消毒。記者陳弘逸／攝影
民眾入園皆須量測體溫，並以酒精消毒。記者陳弘逸／攝影
縣府將所有代表屏東農產果品的圖樣，設計成口罩，供屏東熱帶農業博覽會工作人員使用。記者陳弘逸／攝影
縣府將所有代表屏東農產果品的圖樣，設計成口罩，供屏東熱帶農業博覽會工作人員使用。記者陳弘逸／攝影
屏東熱帶農業博覽會出入口皆設有紅外線自動測量體温等防疫相關設。記者陳弘逸／攝影
屏東熱帶農業博覽會出入口皆設有紅外線自動測量體温等防疫相關設。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 口罩 疫情

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