屏東熱帶農業博覽會如期登場 縣府為防疫嚴陣以待

屏東熱帶農業博覽會今天上午正式開幕，每年都吸引超過百萬參觀人次，今年受疫情影響，縣府依照中央疫情指揮中心規定，將入園人數限制在6.5萬人，並且在各入口派遣人力，並設置紅外線自動測量體温等防疫相關設備嚴陣以待。屏東縣長潘孟安再三呼籲，民眾一定要配合防疫，一定要珍惜得來不易的防疫成果。

縣府指出，屏東熱博每年都吸引超過百萬參觀人次，去年更創下185萬入園人數新高，屏東縣政府，以「防疫優先，生活如常」的原則，讓熱博照常舉辦，入園人數則將原來的承載量減半，以活動同一時段承載量，面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺來換算，可承載13萬人，再依據中央疫情指揮中心規定，減至50%，以6.5萬人作為入園人數限制。

縣府表示，入園遊客需全程配戴口罩，採實聯制登錄，入口即設有紅外線自動測量體温，發燒者一律禁止入園，全區禁止飲食，各展區每天定時消毒，並提供遊客手部酒精消毒服務。此外，現場根據電信公司提供人流數據在超過上限後，將啟動暫停入園半小時，視場內人數減少情形，再恢復進場或繼續停止入場。

此外，本次熱博，縣府將所有代表屏東農產果品的圖樣，設計成口罩，供工作人員使用，但暫不開放販售或索取，未來縣府也會持續推出限量圖示的口罩。潘孟安說，口罩有口罩國家隊製作，另外，還有更多更炫的口罩款式會推出，請民眾敬請期待。