鄭有諒寫軍事標語春聯贈送 讓金門的年味充滿軍事風
過年家裡的春聯想好要貼什麼了？你有試過戰地風潮的春聯嗎？金門植物園舉辦春節門葉贈送活動，邀請曾任苗圃連連長的將軍書法家鄭有諒現場揮毫，為精心佈置的指揮所書寫門葉，鄭有諒題上最在地的軍事標語或精神口號為主，在刻意以偽裝帳及彈藥箱佈置的場景中，提筆書寫的鄭有諒滿足不少軍事迷的期待，不少人都說，今年家裡想試試軍事風的春聯，應該會很有趣。
金門植物園的前身是炮兵營區，屬苗圃連，園內各式的軍事碉堡、建築共計有80餘座，近年配合觀光及植物保種，民國95年轉型為金門植物園；這次的活動也是林務所春節系列活動之一，邀請鄭有諒來書寫軍事標語，讓早年鼓舞軍心用的精神口號，成為新年的希望象徵。
鄭有諒提到，他在民國67至68年間在苗圃擔任砲兵連長，68年時還榮獲國軍莒光連隊長，苗圃連早年的任務包括保護南海岸的運補艦隊，有重要的軍事功能，苗圃是一處風水寶地，各項資源相當豐富，目前的中山室還有幾個重要的軍事設施也是那時打造的，未來希望能跟金門植物園合作，復刻當年的軍事標語或據點，讓植物園變成金門最有特色的戶外空間。
林務所所長鐘立偉表示，為了配合春節的景觀佈置，林務所也特別利用大陸飄來的竹蚵架打造一個鮮紅的囍字，這個創意來自所內已調職回台灣的陳至瑩課長，她建議作一組「筷架」作為裝置藝術，希望取其「快嫁」含意，讓台灣逐年降低的結婚率及生育率能提高；所內同仁用海漂竹與桂竹製作了一大一小「囍」字模型，但由於「囍」字造型討喜，就先放在植物園跟森林公園的竹類標本園做裝置藝術佈景。
林務所也提醒，因囍字是以竹材搭製而成，僅以竹釘及螺絲固定，請大家不要攀爬，雙囍是喜上加喜，不適合加人。另配合中央防疫政策，春節連假期間(2月10日至15日，農曆12月29日至大年初五)，植物園室內空間僅開放旅遊資訊站提供諮詢，其他室內展館(各劇場、螢火蟲館、老兵故事館等)皆不開放。防疫期間，請全程配戴口罩，保持安全距離。
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