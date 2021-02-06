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對手遭判當選無效 陳貽斌一度15票飲恨變馬祖遞補議員

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
連江縣議會。圖／取自連江縣議會全球資訊網
連江縣議會。圖／取自連江縣議會全球資訊網

連江地檢署107年依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，起訴才宣誓就職的議員王孝榛等人，中選會昨公告，王孝榛因違反公職人員選舉罷免法案件經福建高等法院金門分院民事判決當選無效確定，遞補當選人為國民黨籍的陳貽斌；兩人當時同區對決，僅差15票，陳以544票敗給拿下559票的王孝榛。

兩人當年僅以15票決勝負，沒想到王孝榛被檢方查出，涉嫌以每票1萬元代價行賄沈姓等6名選民，王孝榛妹妹也涉嫌提供交通費給陳姓選民返回莒光鄉，約定投票給王孝榛，才就職就馬上被起訴。

中選會昨公告福建省連江縣議會第7屆議員選舉第3選舉區遞補當選人名單，依據內政部110年2月1日台内民字第11000056043號函、福建高等法院金門分院109年度選上字第1號民事判決、福建連江地方法院107年度選字第1號民事判決辦理，以及公職人員選舉罷免法第74條第2項及同法施行細則第22條第 3款。

中選會指出，王孝榛因違反公職人員選舉罷免法案件經福建高等法院金門分院民事判決當選無效確定。依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，遞補當選人為陳貽斌。

福建 罷免

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