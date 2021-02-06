春節出遊景點 高雄大樹白天禮佛夜晚漫步舊鐵橋

今年農曆春節假期有7天連假，高市仁武警分局轄區有佛陀紀念館、義大世界、舊鐵橋濕地等景點。警方指出，佛光山舉辦15天春節平安燈會、取消大型煙火施放，遊客可考慮行走186舊線道接台29省道當替代道路，舊鐵橋濕地公園夜間有燈光點綴照射，吸引不少遊客。

佛光山在2月12日至2月26日舉辦春節平安燈會，台29線北往南車輛可停放問道場停車場、滿香園停車場、統嶺社區停車場北側，共計可停放大車200部、小車3000部、機車200部。

仁武分局指出，遊客若從國10下嶺口交流道前往，易與旗山、美濃的遊客路線重疊，建議遊客可在仁武下交流道，行走186舊線道接台29省道前往，與旗山方向前來車流錯開，沿線均有路標導引。

大樹區舊鐵橋濕地公園設置天空步道，夜間在燈光照射下景色迷人。警方指出，春節連假將實施交通管制，包含九曲路、九大路961巷等路段禁止汽車進入及路邊停車，台21線（大樹路至新鎮路間）部分路段實施彈性管制；搭乘台鐵至「九曲堂車站」，經後站出口，步行 15 分鐘可達舊鐵橋，公車則是搭乘「大樹祈福線」、「橘 7」、「8010」等路線，直達舊鐵橋公園。