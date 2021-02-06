聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節出遊景點 高雄大樹白天禮佛夜晚漫步舊鐵橋
今年農曆春節假期有7天連假，高市仁武警分局轄區有佛陀紀念館、義大世界、舊鐵橋濕地等景點。警方指出，佛光山舉辦15天春節平安燈會、取消大型煙火施放，遊客可考慮行走186舊線道接台29省道當替代道路，舊鐵橋濕地公園夜間有燈光點綴照射，吸引不少遊客。
佛光山在2月12日至2月26日舉辦春節平安燈會，台29線北往南車輛可停放問道場停車場、滿香園停車場、統嶺社區停車場北側，共計可停放大車200部、小車3000部、機車200部。
仁武分局指出，遊客若從國10下嶺口交流道前往，易與旗山、美濃的遊客路線重疊，建議遊客可在仁武下交流道，行走186舊線道接台29省道前往，與旗山方向前來車流錯開，沿線均有路標導引。
大樹區舊鐵橋濕地公園設置天空步道，夜間在燈光照射下景色迷人。警方指出，春節連假將實施交通管制，包含九曲路、九大路961巷等路段禁止汽車進入及路邊停車，台21線（大樹路至新鎮路間）部分路段實施彈性管制；搭乘台鐵至「九曲堂車站」，經後站出口，步行 15 分鐘可達舊鐵橋，公車則是搭乘「大樹祈福線」、「橘 7」、「8010」等路線，直達舊鐵橋公園。
義大世界過年也有不少活動，警方說，前往義大世界車輛常利用國道10號下仁武交流道，仁武分局協調國道公路警察局9點至下午4點彈性開放路肩，增加車輛容量。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言