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馬祖海巡第二艘多功能快艇抵達 提升「快打艦隊」能量

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江縣即時報導
馬祖海巡隊新增「越界快艇剋星 」，第2艘多功能快艇抵達，將增強執法能量。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊新增「越界快艇剋星 」，第2艘多功能快艇抵達，將增強執法能量。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖海域近期頻頻傳出大陸抽砂船越界抽砂，海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」中第二艘配置在馬祖的多功能快艇於今日上午駛抵馬祖，投入馬祖海域巡邏勤務，有了這艘執法利器加入，馬祖海巡隊如虎添翼，未來將加強查緝，將陸船徹底阻絕於境外。

馬祖海巡隊表示，這艘新造多功能艇船長11.86米、船寬(含浮管) 3.4米、最大航速可達45節(時速83公里)，為國內最快的執法快艇，新艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合作為沿近海救生救難及離島海域查緝越界大陸快艇之利器。

為了提升同仁執勤環境，艦隊分署特別規劃於艙內加裝冷氣機，建造執勤效能與舒適度兼具之新一代多功能艇；除此之外，為提升執勤人員操作高速船技巧，也特別規劃船舶性能熟悉訓練課程，內容包括最高船速駕駛訓練、S型操艇訓練、緊急迴旋操艇訓練等，以期有效打擊越界大陸快艇，發揮艦隊分署「快打艦隊」能量。

針對近期馬祖海域抽砂船越界問題，艦隊分署已機動調整新船部署狀況，將新造10072艇先行配置於馬祖海巡隊，連江縣立委陳雪生於去年海巡署前往拜會，會談中對於馬祖海巡同仁的表現予以肯定，並希望海巡署持續強化馬祖海域巡防能量，同時允諾將全力協助海巡署推動廳舍整建、公務碼頭租用及激勵同仁工作士氣等事宜。

海巡署 馬祖 碼頭

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