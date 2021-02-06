小琉球首輛合法計程車上路！「全島獨家」生意不惡

屏東離島小琉球近年成為旅遊熱點，居民和遊客交通工具以機車為主、私家車或白牌車為輔，最近白牌車和酒駕抓得緊，六年級生的洪仁智看準商機轉行開計程車，黃色醒目車身的計程車昨天上路，因是島上首輛且唯一的合法計程車，成為目光焦點；他依規定跳表收費，居民隨叩隨到或兼送貨，遊客見價格透明也樂於搭乘，生意不惡，看好「錢」景。

「全島首輛計程車，堪稱獨門生意！」洪姓鄉民說，琉球鄉面積僅6.8平方公里，海岸線長約12公里，約是綠島的三分之一，機車是最方便快速的交通代步工具，成為旅遊熱點後，島上機車出租業如雨後春筍般興起，民宿業者提供私家車接送和租車服務，白牌車也有市場，壓縮合法計程車生存空間，有人敢「跳出來」做，也要佩服他的勇氣。

小琉球島上常見的白牌車，沒有保障，合法計程車依規定跳表，價格透明，不坐地喊價，居民和遊客搭乘比較安心且有保障，另警方嚴格取締酒駕，還有代駕商機；從漁民轉行開計程車的洪仁智說， 首日生意不錯，因島不大，居民隨叩隨到，遊客隨招隨停，晚上可代駕兼送貨，不怕「等嘸人」，既能養活家庭，又能服務鄉親和遊客，春節連假已做好不休假的規畫，為讓消費者安心，每次換人都要全車消毒。

是否會搶到島上出租車業者生意，吳姓機車出租業者說，遊客下船後不必大包小包，騎機車載著走，移動工具多了新選擇，且全島就只有1輛，分食效應不大，大家也樂見其成。