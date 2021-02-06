聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄勞工花市新春特展賞買花 多肉植物癒療淨氣受歡迎
2021高雄市勞工花市「牛轉好運到」新春特展，2月6日起連展10天，每天從上午9時展出到傍晚6時，新春應景的各項花卉，應有盡有。高雄市花卉協會提醒來逛花市賞花、買花時，記得戴口罩，共同防疫。
高雄市勞工花市位於前鎮區一德路，勞工公園旁。高雄市花卉協會表示，配合市政府全力推動防疫，過去每年盛大舉行的開幕活動，配合防疫優先，今年從簡，但民眾賞花及買花的權益不打折，各式各樣新春應景的花卉，種類繁多。
高雄市花卉協會常務理事吳建昌表示，春節前花市的消費情況，出現新趨勢，「多肉植物」成為消費者最夯的選項之一，每個攤位都出現選購的人潮。多肉植物泛指仙人掌之類，品項多達數百種，其中今年最夯的，包括「雪白螺旋夢幼金洋丸」，形狀像「球狀雷達」，花紋由下往上盤旋，別具風情；還有命理師經常推薦、俗稱金虎的多肉植物，因「陽剛又狂刺」，具有防小人及避邪之意，也成為消費者的最愛。
花農表示，多肉植物多數是從國外引進在國內栽培，價格從銅板價到千元不等，不會造成消費者太大的負擔。很多消費者會一次選購好幾棵，結合漂流木等素材，回家自己組成立體小盆景。這種植物耐旱好照顧，想讓它枯萎都很難，有些還是叢生種，種一棵就可「生子生孫，多子多孫」。
「春節賞花、買花，來勞工花市就對了！」花市主任簡美玉表示，蘭花還是春節花卉市場消費的最大宗，新品種蘭花推陳出新，多到讓消費者眼花撩亂。金桔、菊花等春節應景花卉，今年都很豐富。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言