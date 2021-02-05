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大林蒲遷村草案有雜音 市府：用最大誠意溝通

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（左四）今率局處長公布市府規畫的「大林蒲遷村草案」。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮（左四）今率局處長公布市府規畫的「大林蒲遷村草案」。記者王昭月／攝影

高雄市政府今天公開「大林蒲遷村安置計畫書草案」，市府強調，遷村千頭萬緒，一定會向中央爭取最優惠方案，用最大誠意照顧市民。市府也強調，有關拆遷獎勵金部分，是在拆遷補償金外，額外提出獎勵，尊重住戶意願可選擇自行拆遷並獲獎勵金；如無意願，由市府統一拆遷，「這是尊重民眾意願並絕非化」。

市府都發局說明，昔日紅毛港遷村，有近7成土地是公有地，居民大多只有房屋產權，且當時政府禁建，徵收補償相關法令尚不健全，延宕近40年才遷村。大林蒲遷村是在普查高達9成居民願意遷村情況下，由市府向中央爭取有利的遷村條件，其中私有住商土地不計較兩地地價差異，一坪換一坪，私有非住商區土地是以查估「市價」加4成補償，是相當優惠的補償措施。有人指此次「公告地價加4成」是錯誤訊息，以大林蒲農地為例，市價遠高於公告地價3.7倍。

地政局指出，過去土地徵收補償係以土地公告現值加成的價額辦理徵收，自101年土地徵收條例修法後，迄今均是以市價辦理土地徵收，大林蒲遷村專案非住商用地，包括農業區、保護區、公共設施用地及非都土地，是從優以市價加4成辦理價購，即是比現行徵收制度多加4成價購。

農業局說，農地徵收往例都是以市價查估後進行徵收或協議價購，大林蒲專案以市價加4成向農民價購農地，盡力照顧農民。在大林蒲計畫範圍內，原來約有58位農友農保資格可能受影響，市府將透過專案協助，讓農友維持農保資格。地上農作物除法定的徵收補償金外，市府額外專案，對持有農業區與保護區農地的農友，發給每公頃18萬元「農作物收入損失」補償金。

市府表示，今天公開的「大林蒲遷村安置計畫書」仍是草案階段，市府會到當地開說明會，市長陳其邁會與民眾面對面說明，拿出最大誠意溝通說明。

農地 補償金 土地徵收

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