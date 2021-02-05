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影／屏東縣民公園大蛻變 工業遺構水岸公園誕生

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
園區裡的「雙園遊憩」，保留泥和水分離的圓錐曲面，一個重新賦予彈跳、玩沙的趣味功能，一個則設層板，讓民眾登高遠望，與殺蛇溪退堤的青青草坡相呼應，讓人吹風放空。記者劉星君／攝影
園區裡的「雙園遊憩」，保留泥和水分離的圓錐曲面，一個重新賦予彈跳、玩沙的趣味功能，一個則設層板，讓民眾登高遠望，與殺蛇溪退堤的青青草坡相呼應，讓人吹風放空。記者劉星君／攝影

曾飄惡臭屏東紙漿廠、殺蛇溪，改建為20公頃屏東縣民公園，二期工程今正式啟用，蛻變成新藍帶，縣府開挖整治時，意外發現紙漿廠遺構，決定將遺構保留，化身成水岸園區再生，老屏東人看到超驚豔，感動說，以前荒煙漫草、臭氣四溢，如今成為開放式空間適合散步、騎車，讓人耳目一新。

「縣民公園完工啟用，象徵屏東市蛻變的起點！」潘孟安說，這場長達5年城市再造戰役，過程艱辛，殺蛇溪整治工程施工，原本預期平坦的綠廊，卻意外挖到過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，經審慎評估後，重新賦予新生命，讓縣民能有爬梳城市演進歷史的場域。

今傍晚啟用典禮，潘孟安講述縣民公園的前世今生，潘孟安說，6年前他騎單車巡視鐵路高架化時剛好經過此地，赫然發現這一片閒置空間是阻礙屏東發展的重要關鍵，縣府與台糖公司磋商，突破用地取得，展開這場城市再造工程。

潘孟安說，改造後的縣民公園，展現工業遺址時間質感，施以耐厚鋼板雕塑舊糖廠與紙漿廠的模型，讓民眾回溯屏東百年來的製糖風貌。殺蛇溪更採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生。

潘孟安說，縣府也與自來水公司、台電公司商討整合周邊管路，殺蛇溪沿岸高壓電地下化工程，消除屏東市建南路到縱貫鐵路變電站間約2.5公里的高壓電塔46座施工中，也請屏東工業區設置汙水處理廠改善水質，預計今年完工，鐵路高架化打通屏東東西向交通，縣民公園將串連屏東南北發展。

城鄉發展處指出，當時確認開挖出來的工業遺址用途，輾轉找到退休台糖紙漿廠主任蔡江智，蔡今也出席，他從建廠到廢廠都參與，他說，縣府保留工業遺構的精神看了很感動。

國民黨縣議員唐玉琴說，過去當地雜草叢生，充滿神秘感，現今蛻變太不可思議，讓屏東再次驕傲。

屏東縣民公園今正式啟用，地景劇場，以現代舞的展現方式，展現地景劇場的特點，見證歷史地景。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園今正式啟用，地景劇場，以現代舞的展現方式，展現地景劇場的特點，見證歷史地景。記者劉星君／攝影
斜曲鏡面屋頂設計「秘境花園」佇立園區中心點。記者劉星君／攝影
斜曲鏡面屋頂設計「秘境花園」佇立園區中心點。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園昨正式啟用，「在水一方」園區，以小提琴的演出形式作呈現，呼應水面倒影。圖／屏東縣府提供
屏東縣民公園昨正式啟用，「在水一方」園區，以小提琴的演出形式作呈現，呼應水面倒影。圖／屏東縣府提供
屏東縣民公園今正式啟用，殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃的地景，複合歷史、人文、生態、景觀、水岸。圖／屏東縣府提供
屏東縣民公園今正式啟用，殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃的地景，複合歷史、人文、生態、景觀、水岸。圖／屏東縣府提供
屏東台糖紙漿廠退休主任蔡江智特別到場，他也帶著縣府當初從台糖糖訊看到他寫的文章中，輾轉找到他，提供當時工廠的環境設施。記者劉星君／攝影
屏東台糖紙漿廠退休主任蔡江智特別到場，他也帶著縣府當初從台糖糖訊看到他寫的文章中，輾轉找到他，提供當時工廠的環境設施。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右三）感謝紙漿廠退休主任蔡江智（右四）的協助，提供紙漿廠當時廠區設備的設置規畫，挖到地坑紙漿廠備料區，5個大水池是處理廢汙水的沉澱池。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右三）感謝紙漿廠退休主任蔡江智（右四）的協助，提供紙漿廠當時廠區設備的設置規畫，挖到地坑紙漿廠備料區，5個大水池是處理廢汙水的沉澱池。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園今正式啟用，殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃的地景，複合歷史、人文、生態、景觀、水岸。圖／屏東縣府提供
屏東縣民公園今正式啟用，殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃的地景，複合歷史、人文、生態、景觀、水岸。圖／屏東縣府提供
屏東縣民公園過去是儲放甘蔗渣的紙漿廠備料地坑重新規畫設計，以內斂的降挖手段改造，保留紙漿生產製程場域的活化空間，打造可見證歷史的地景亮點。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園過去是儲放甘蔗渣的紙漿廠備料地坑重新規畫設計，以內斂的降挖手段改造，保留紙漿生產製程場域的活化空間，打造可見證歷史的地景亮點。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 遺址

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