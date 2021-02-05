影／屏東縣民公園大蛻變 工業遺構水岸公園誕生

曾飄惡臭屏東紙漿廠、殺蛇溪，改建為20公頃屏東縣民公園，二期工程今正式啟用，蛻變成新藍帶，縣府開挖整治時，意外發現紙漿廠遺構，決定將遺構保留，化身成水岸園區再生，老屏東人看到超驚豔，感動說，以前荒煙漫草、臭氣四溢，如今成為開放式空間適合散步、騎車，讓人耳目一新。

「縣民公園完工啟用，象徵屏東市蛻變的起點！」潘孟安說，這場長達5年城市再造戰役，過程艱辛，殺蛇溪整治工程施工，原本預期平坦的綠廊，卻意外挖到過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，經審慎評估後，重新賦予新生命，讓縣民能有爬梳城市演進歷史的場域。

今傍晚啟用典禮，潘孟安講述縣民公園的前世今生，潘孟安說，6年前他騎單車巡視鐵路高架化時剛好經過此地，赫然發現這一片閒置空間是阻礙屏東發展的重要關鍵，縣府與台糖公司磋商，突破用地取得，展開這場城市再造工程。

潘孟安說，改造後的縣民公園，展現工業遺址時間質感，施以耐厚鋼板雕塑舊糖廠與紙漿廠的模型，讓民眾回溯屏東百年來的製糖風貌。殺蛇溪更採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生。

潘孟安說，縣府也與自來水公司、台電公司商討整合周邊管路，殺蛇溪沿岸高壓電地下化工程，消除屏東市建南路到縱貫鐵路變電站間約2.5公里的高壓電塔46座施工中，也請屏東工業區設置汙水處理廠改善水質，預計今年完工，鐵路高架化打通屏東東西向交通，縣民公園將串連屏東南北發展。

城鄉發展處指出，當時確認開挖出來的工業遺址用途，輾轉找到退休台糖紙漿廠主任蔡江智，蔡今也出席，他從建廠到廢廠都參與，他說，縣府保留工業遺構的精神看了很感動。