東莒枯水期又無海淡廠 自來水廠宣導節水
為度過枯水期，馬祖各島增加海水淡化廠供水產能，而4鄉5島唯一無海淡廠的東莒，以地下水供應民生所需。自來水廠今天下午為預防缺水，到各家戶宣導，希望民眾節約用水。
據中央氣象局統計資料，連江縣去年總降雨量852.1毫米，而民國108年總降雨量為1086.2毫米，今年1月為0.5毫米；馬祖各海淡廠增產，如南竿現支應用水中，約70％為海淡供水，東莒營運所則透過抽水管、拉深馬達及水井取水等措施，解決現階段水源問題。
東莒目前仍為枯水期，自來水廠副廠長朱秀珍帶同仁到各家戶說明水況告急，宣導節約用水，預防缺水危機。
朱秀珍表示，東莒運水成本高，水資源珍稀，希望民眾共體時艱，節約用水。
宣導隊伍經過東莒消防分隊時，自來水廠同仁特別提醒檢查消防水管路，確保地區水資源有效運用，以因應災害發生時有足夠水資源。
因應東莒未來可能水況，連江縣自來水廠正研議從西莒運水，預計2月底安裝蓄水桶，暫時緩解東莒枯水期用水問題。
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