感謝清潔隊員協助防疫 金門養鹿場捐贈144箱礦泉水

有感於清潔隊員執行打掃、消毒等防疫工作的辛勞，金門光前觀光休閒鹿場場長李鍾靈昨日也特別慰勞金寧清潔隊員的辛勞，並捐贈礦泉水2棧板共144箱給隊員，以實際行動，為他們加油打氣，金寧鄉長楊忠俊今日特別前往致贈感謝狀，表達謝忱。

金寧鄉長楊忠俊今天下午偕同主任秘書蔡世舜、清潔隊長張寶仁、鄉親服務室主任許國泰等人到金門光前觀光休閒鹿場，楊忠俊相當稱讚光前鹿場創辦人李根樂、場長李鍾靈父子「取之於社會，用之於社會」的企業回饋精神。

楊忠俊表示，清潔隊除了平日的勤務外，在新冠肺炎疫情嚴峻下，額外增加防疫消毒工作，針對人潮聚集熱點及校園進行全面大消毒，讓民眾有安心的生活環境，學生有安全的學習環境，防範可能的病毒傳播。希望在鄉民的配合和支持下，一定有信心能抗疫成功，金寧鄉的環保工作也可以做得愈來愈好。

李鍾靈也說，他經常看到清潔隊員賣力工作的身影，體恤環保清潔工作辛苦繁重，特別捐贈金寧清潔隊捐贈礦泉水物資，以實際行動方式慰勞這群辛勞的環境清潔人員。對於清潔隊員平日辛勞執行環境衛生工作，尤其是在防疫期間更增加環境消毒工作量加重，捐贈礦泉水是為他們加油打氣，希望能稍盡一點心力。