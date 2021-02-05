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高市府公布大林蒲遷村草案 一坪換一坪價格翻倍

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市小港區大林蒲六里居民未來預訂遷至機場北側的三處台糖徵收地。記者王昭月／攝影
高雄市小港區大林蒲六里居民未來預訂遷至機場北側的三處台糖徵收地。記者王昭月／攝影

進展牛步的高雄大林蒲遷村案，高雄市政府今午正式公告「遷村安置計畫書」（草案）及行政院核定的遷村償基準日。高雄副市長林欽榮重申，住商區「一坪換一坪」的原則不變，從優規畫後，大林蒲1坪實價7萬，換到遷村地點價格翻倍為14萬。至於先前換地、炒地傳聞不斷，他經查在「基準日」之後交易的土地約僅1千坪，在52公頃大林蒲用地中占比極微。

高雄大林蒲地區因受工業區包覆，空汙嚴重，影響住民生活與健康而倡儀遷村，但多年來因遷村條件及細部執行計 畫付諸闕如，一直未有具體進展，直至經濟部打算將當地闢建為「新材料循環產業園區」，加上行政院允諾「一坪換一坪」，全案才加速進程。

林欽榮今午偕都發、經發、民政等局處首長一同發布大林蒲遷村草案，林表示，今日發布後即會以最快速度送至家戶審閱一個月，接續由市長陳其邁召開3場說明會，定稿後收集同意書，再啟動新材料循環產業園區計畫。他表示，除經部與市府合組的遷村專案辦公室後，未來也會在大林蒲成立遷村辦公室，就地提供客製化服務。

都發局長楊欽富表示，大林蒲遷村地點選在機場北側鳳山農場等三處台糖徵收地，按市府提出的遷村計畫，將有3大優惠，6大配套，未來住商區「一坪換一坪」的原則不變，農地、公保地則以市價加4成補償，房屋不論合法與否，都以全新重建的價格補償，並發給12%到25%拆遷獎勵金，宗教設施則可優先選地，衡量土地7.5坪以下的住戶，遷居後無法蓋屋，也放寬限制得以加購土地。

楊欽富也說，遷村配套包括發給弱勢戶遷移救濟金，配合搬遷者發給一年的房租特別津貼，購地者提供優惠的貸款及利息補貼，新遷地點則會建置警所，長照中心等公共設施，希望未來大林蒲6里居民，都能歡喜遷居。

林欽榮說，行政院已核定108年10月8日為遷村補償基準日，在此之前設籍的居民，可依優惠條件進行遷村，之後則依一般公共工程適用的價格，絕不允許土地炒作。

高雄市都發局長楊欽富表示，大林蒲遷村草案共有三大優惠，六大配套。記者王昭月／攝影
高雄市都發局長楊欽富表示，大林蒲遷村草案共有三大優惠，六大配套。記者王昭月／攝影
昫高雄市副市長林欽榮今率局處首長公布市府規畫的「大林蒲遷村草案」。記者王昭月／攝影
昫高雄市副市長林欽榮今率局處首長公布市府規畫的「大林蒲遷村草案」。記者王昭月／攝影

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