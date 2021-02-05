高市府公布大林蒲遷村草案 一坪換一坪價格翻倍

進展牛步的高雄大林蒲遷村案，高雄市政府今午正式公告「遷村安置計畫書」（草案）及行政院核定的遷村償基準日。高雄副市長林欽榮重申，住商區「一坪換一坪」的原則不變，從優規畫後，大林蒲1坪實價7萬，換到遷村地點價格翻倍為14萬。至於先前換地、炒地傳聞不斷，他經查在「基準日」之後交易的土地約僅1千坪，在52公頃大林蒲用地中占比極微。

高雄大林蒲地區因受工業區包覆，空汙嚴重，影響住民生活與健康而倡儀遷村，但多年來因遷村條件及細部執行計 畫付諸闕如，一直未有具體進展，直至經濟部打算將當地闢建為「新材料循環產業園區」，加上行政院允諾「一坪換一坪」，全案才加速進程。

林欽榮今午偕都發、經發、民政等局處首長一同發布大林蒲遷村草案，林表示，今日發布後即會以最快速度送至家戶審閱一個月，接續由市長陳其邁召開3場說明會，定稿後收集同意書，再啟動新材料循環產業園區計畫。他表示，除經部與市府合組的遷村專案辦公室後，未來也會在大林蒲成立遷村辦公室，就地提供客製化服務。

都發局長楊欽富表示，大林蒲遷村地點選在機場北側鳳山農場等三處台糖徵收地，按市府提出的遷村計畫，將有3大優惠，6大配套，未來住商區「一坪換一坪」的原則不變，農地、公保地則以市價加4成補償，房屋不論合法與否，都以全新重建的價格補償，並發給12%到25%拆遷獎勵金，宗教設施則可優先選地，衡量土地7.5坪以下的住戶，遷居後無法蓋屋，也放寬限制得以加購土地。

楊欽富也說，遷村配套包括發給弱勢戶遷移救濟金，配合搬遷者發給一年的房租特別津貼，購地者提供優惠的貸款及利息補貼，新遷地點則會建置警所，長照中心等公共設施，希望未來大林蒲6里居民，都能歡喜遷居。

林欽榮說，行政院已核定108年10月8日為遷村補償基準日，在此之前設籍的居民，可依優惠條件進行遷村，之後則依一般公共工程適用的價格，絕不允許土地炒作。