感謝有你！圓頭食品與金門扶輪社慰問金門清潔隊員辛勞

快過年了，最近各鄉鎮清潔隊都在忙碌的進行清潔維護，圓頭農牧食品有限公司與金門扶輪社特別在春節前夕致贈肉乾禮品慰問這群默默為金門環境清潔付出的伙伴，圓頭農牧食品創辦人薛承琛表示，希望藉此能拋磚引玉，讓社會能重視這群辛苦的清潔夥伴，他也提及，未來還會陸續再投入金門文教公益事業， 為社會盡點心力。

今天下午1點40分，薛承琛偕同金門扶輪社社長莊玉循、前社長洪秀暖、涂凱津、李文良等人一起到金湖鎮新湖資源回收場慰問清潔隊員，他們送別送上110份牛豬肉乾與6箱茂谷柑，在場的人還有金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖等人。

薛承琛表示，金門整體環境整潔大家有目共睹，連新加坡人都讚賞，這都歸功辛苦的清潔工作夥伴。這群清潔隊的好兄弟姐妹，每天為了維護金門整潔，可說是風雨無阻，也捨棄和家人團聚時間，讓觀光客對金門留下好印象，但各界往往較少重視這群辛苦的清潔夥伴，所以圓頭特別結合金門扶輪社，來場溫馨的慰問，希望讓社會重視這群幕後的無名英雄。

良金牧場在去年10月分家後，薛承琛只花了76天就創立圓頭農牧食品有限公司，薛承琛本著經營社會企業的精神來經營圓頭這個事業，他以回饋源頭為金門社會盡點心力，也著重金門社會每個小角落。

據了解，圓頭的食材源頭都來自金門，豬肉乾的豬肉向金湖菜市場每天購買溫體豬後腿肉，活絡金湖菜市場，減少市埸剩餘豬肉，冰凍以後再供應給軍隊，學校，自助餐團餐食用，他強調用市場新鮮豬肉做豬肉乾，希望做出最新鮮、品質有保證的肉乾。