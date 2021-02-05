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屏東熱帶博覽會續辦 同一時段限6.5萬人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
2月6日至3月1日登場屏東熱博會，同一時段承載量6.5萬人，並採實聯制。記者潘欣中／翻攝
2月6日至3月1日登場屏東熱博會，同一時段承載量6.5萬人，並採實聯制。記者潘欣中／翻攝

國內疫情升溫，政府拉高防疫層級，風景區及主題樂園在春節期間啟動人流總量管制；屏東縣政府表示，各縣級景點也在春節同步啟動人潮分流管制，在「防疫優先，生活如常」原則下續辦的熱帶博覽會，依據中央疫情指揮中心規定，除要求遊客遵守防疫規定，並將原來的承載量減半，透過電信公司提供的人流數據管控人流；墾丁大街將視人潮狀況實施分流。

縣府農業處長鄭永裕說，2月6日至3月1日登場屏東熱博會是戶外場地，空氣對流佳，只要保持社交距離，被感染機會低，會採取實聯制，要求民眾帶手機及證件，場地內不准飲食，並全面測量體溫，發現有發燒情形就要求立刻帶離，在外出入口進行管控。

他說，依據中央疫情指揮中心規定，要將原來的承載量減半，屏東熱博會同一時段承載量，以面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺計算，園區內承載量為13萬人，依規定降到50%，就是6.5萬人；現場依據電信公司提供人流數據，發現超過上限時，啟動暫停入園半小時，視場內人數減少情形，再恢復進場或繼續停止入場。

縣府交通旅遊處說，包括山川琉璃吊橋、四重溪溫泉公園、出火風景區等熱門戶外旅遊景點，春節期間都會派員進駐監控人潮，若發現超過承載量一半，即啟動分流管制；至於入夜後人潮聚集的墾丁大街，將視現場人潮狀況啟動相關分流管制措施，若墾丁核心區旅宿滿房時，將在大街進出口分設管制點，避免遊客過度聚集。

屏東縣政府 社交距離 疫情

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