防疫優先、生活如常 屏東熱博如期登場

「防疫優先、生活如常」屏東熱帶農業博覽會本月6日上午9點開園，活動為期23天（除夕休園），園區占地30公頃，設置24個特色主題單元區，展現屏東農業軟實力，現場也會加強防疫措施，園區全區禁止飲食。

農業處長鄭永裕說，「防疫優先，生活如常」的原則下，熱博照常舉辦，依據中央疫情指揮中心規定，將原來的承載量減半，屏東熱帶農業博覽會同一時段承載量，以面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺來看，園區內的承載量13萬人，根據中央疫情指揮中心規定，降到50%，就是6.5萬人。

農業處指出，現場根據電信公司提供人流數據在超過上限後，啟動暫停入園半小時，視場內人數減少情形，再恢復進場或繼續停止入場。

熱博24個特色主題包括，花海、瓜果長廊、地景藝術、蘭花館、樹藝雅石造景展、鳳梨仙子歡樂島、休閒農業、水中的彩色派對、犇轉運勢-畜產區、玫瑰園、客家產業館、等融合農、林、漁、畜多元豐富展出內容，展現屏東農業軟實力。

現場周邊警方規畫交通管制措施，德和路口禁止左轉台27線，加強將車輛導引至南二高平面道路與神農西路口迴轉，神農西路兩側備有充分停車復地可供用來訪遊客停車。

警方提醒，避免沿線違規停車導致車流阻塞，台27線、海豐外環道及熱博園區周遭劃設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車情事。因應疫情今年進入園區全程戴口罩，園區內均不得飲食。