金門大學棒球校隊成軍兩年 表現傑出一路挺進全國決賽

前年才正式成立的國立金門大學棒球校隊，經教練認真指導與球員的定期培訓，去年底參加全國大專盃硬式棒球比賽，接連力克傳統棒球名校，一路挺進全國決賽。校方表示，日前全國決賽的賽程完成抽籤，金大將於3月3日、5日，分別與僑光科大、嘉義大學二校在高雄岡山球場競技，屆時歡迎在台金大校友和金門鄉親前往觀賽，並為金大加油。

金門大學棒球校隊現有22名成員，分別來自各學系，皆非以體育績優身份入學，過去以參加大專盃慢速壘球賽為主，前年開始首度報名參加大專盃硬式棒球賽，去年第二次參加全國大專盃硬式棒球比賽，雖然比賽隊伍多，但全體球員表現認真，力克多所知名大學隊伍，晉級全國決賽資格，並將參加今年3月最高強度的全國總決賽，為金大與金門爭取更好的成績表現。

金大校長陳建民表示，該校運動風氣盛行，並設有立運動休閒學系大學部和碩士班，學生學習認真、表現優異，每年為國家培育許多專業領域人才，且積極協助推動金門地區各項體育活動。陳建民說，為提升地區棒球運動的發展，學校力排各種困難，籌組校隊訓練和比賽經費，並獲體育署補助興建棒壘球室內投打練習場，盼藉以提升棒球成績和運動風氣，進而帶動金門地區國小、國中與高中三級棒球的發展。