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募2萬片口罩到家鄉竟來了10萬 旅台義籍神父揪咁心
入冬後全球疫情發燒，家鄉在義大利西西里島的旅台義籍神父歐大福，得知老家從1月17日起封城1個月防疫，憂心家鄉的鄉親口罩不夠用，繼去年6月首次發起「送口罩到西西里島」，上月再度於「東港天主堂」臉書發文「募口罩救家鄉」，目標2萬片，沒想到10多天就湧入10萬片並熱心贊助運費，歐大福直呼感動。
現在屏東縣東港天主堂服務的歐大福，旅居台灣21年，去年疫情爆發後，因家鄉義大利西西里狀況不穩，他擔心親友安危，去年6月首次發起送口罩到西西里島，1個月募到1萬5000多個口罩；他說，入冬後義大利的疫情持續發燒，確診死亡患者在歐洲僅次於英國，疫情嚴竣，西西里島封島1個月，原本就已難取得的口罩，價格也漲，加上失業者多，憂心口罩不夠用。
歐大福說，上月再度為家鄉募集口罩，回饋家鄉對他家人的照顧，日前在臉書-發出募集訊息後，不僅很快達到2萬片目標，還衝到10萬片，也有人贊助運費；台灣口罩供給充足，很多人以「箱」為單位熱情捐贈，還有「I LOVE TAIWAN」字樣的口罩，也有老人家將自己到藥局領的口罩配額捐出，台灣人的情義和善舉讓他敬佩又感動。
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