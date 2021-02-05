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高市偏鄉弱勢孩子暖過春節 幸福年菜五菜一湯

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
五菜一湯的年菜禮盒。圖／高市教育局提供
五菜一湯的年菜禮盒。圖／高市教育局提供

下周是農曆春節假期，高市府教育局今天上午在杉林國中舉辦「2021年寒冬送暖活動」，高市多家食品公司與各級家長會合贈306份年菜，及460個紅包與福袋給偏鄉弱勢家庭小孩，菜內色豐盛的五菜一湯。教育局副局長黃盟惠代表致謝，預祝受贈學童平安過好年。

高雄市餐盒公會、高雄市各級學校家長會長協會、高雄市政府員工消費合作社、高雄市中小學校長協會合贈弱勢孩童年菜多年，今年菜色是「鴻運當頭獅子頭」、「鳳凰呈祥燉雞湯」、「步步高升蒸米糕」、「傳統珍味赤肉羹」、「富貴筍乾燒豚肉」、「招牌進寶水餃」，菜名全都吉祥又討喜。

除豐盛年菜禮盒外，高雄市府教育局與各單位人員更加碼準備460個紅包與福袋，福袋內有文具，代表將「歡樂」與「福氣」傳遞出去。受贈學童則是回贈美濃紙傘給捐贈團體，感謝大家的愛心如同大傘般庇佑孩子成長。

高市教育局指出，蕭記、立緯、耕域、味帝、海方、佳琪、天青合等食品公司響應愛心。

受贈學童（左）回贈客家紙傘感謝外界愛心。圖／高市教育局提供
受贈學童（左）回贈客家紙傘感謝外界愛心。圖／高市教育局提供
高市府教育局匯集外界愛心，共捐贈306份年菜給偏鄉弱勢小孩。圖／高市教育局提供
高市府教育局匯集外界愛心，共捐贈306份年菜給偏鄉弱勢小孩。圖／高市教育局提供

高雄市 教育局 年菜

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