聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門配合防疫措施 多處密閉狹小景點春節不開放
下週就是春節連假，因應可能出現的大批人潮，金門國家公園管理處今天表示，春節連假期間除了2月11日（除夕）因內部環境清潔維護全部景(據)點休館外，為配合防疫工作，馬山坑道、南山頭四營區坑道、瓊林養拙樓坑道等因屬密閉狹小空間，於初一至初五暫停對外開放，其餘展示館均正常開放參觀，服務時間為上午8時30分至下午5時。
金門國家公園管理處表示，今年春節期間，很多戶內的景點因為防疫，暫停開放，請民眾多加配合；陸軍金門防衛指揮部也因應秋冬防疫專案，擎天廳、排雷紀實館及明德公園自即日起至110年2月18日暫停開放。
春節期間，金管處針對園區各景(據)點已加強環境清潔及消毒工作，且室內媒體播放室採間隔座位，以維持社交距離，並配合戴口罩等管制措施，實施進入各景點量測體溫及聯名登記，請民眾遵照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理。
由於金門民眾習慣在春節期間爬太武山登山祈福，預料太武山屆時將湧入大量遊客，金管處也協調金防部於2月12日（初一）至2月16日（初五）及2月20日(初九)至2月21日(初十)共計7日，每日上午6時至下午5時，開放太武公墓旁道路臨時停車，且為疫情考量，僅開放左側道路（靠公墓一側）做為民眾登山之臨時停車，籲請前來遊憩的民眾配合交通疏導事項並攜帶口罩，金防部將於管制哨口量測體溫。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言