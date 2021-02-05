金門配合防疫措施 多處密閉狹小景點春節不開放

下週就是春節連假，因應可能出現的大批人潮，金門國家公園管理處今天表示，春節連假期間除了2月11日（除夕）因內部環境清潔維護全部景(據)點休館外，為配合防疫工作，馬山坑道、南山頭四營區坑道、瓊林養拙樓坑道等因屬密閉狹小空間，於初一至初五暫停對外開放，其餘展示館均正常開放參觀，服務時間為上午8時30分至下午5時。

金門國家公園管理處表示，今年春節期間，很多戶內的景點因為防疫，暫停開放，請民眾多加配合；陸軍金門防衛指揮部也因應秋冬防疫專案，擎天廳、排雷紀實館及明德公園自即日起至110年2月18日暫停開放。

春節期間，金管處針對園區各景(據)點已加強環境清潔及消毒工作，且室內媒體播放室採間隔座位，以維持社交距離，並配合戴口罩等管制措施，實施進入各景點量測體溫及聯名登記，請民眾遵照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理。