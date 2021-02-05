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高市檢舉非法山豬吊 最高可獲3.7萬獎金！

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市動保處偕六龜警分局深入山區掃Y索及山豬吊。記者王昭月／翻攝
高雄市動保處偕六龜警分局深入山區掃Y索及山豬吊。記者王昭月／翻攝

山區偶傳山豬吊夾傷動物憾事，高雄市動物保護處為此在年前啟動「毛孩春安工作」，今天偕六龜警分局、十八羅漢山自然人文協會前六龜山區清除捕獸鋏及山豬吊，共找到3具山豬吊，動保處表示，私設獸鋏或山豬吊都是非法，希望民眾勇於檢舉。檢舉屬實可依裁罰金額比例，核撥600元至3萬7500元不等的獎金。

動保處表示，為還給山區毛孩安全空間，動保處去年起6度針對六龜紅水坑巡山搜查，曾在當地搜查到數Y索！也與熱心志工建立即時通報獸鋏及山豬吊嫌疑人相關情資，協助受傷動物之救援，儘可能維護動物的安全。

動保處長葉坤松表示，依動物保護法第14-1條規定，民眾禁止使用獸鋏及山豬吊，違反者處罰1萬5千元至7萬5千元，若造成動物死亡或嚴重殘缺，依動物保護法第25條會移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。

葉坤松也說，山區周遭無監視器，查證非法設置山豬吊的難度偏高，因此呼籲民眾充當「天眼」，勇於檢舉，查證屬實，可依實收罰鍰金額的50%做為檢舉獎金。

高市動保處為確保山區毛小孩「春安」，今早前進六龜山區掃除獸鋏及山豬吊。記者王昭月／翻攝
高市動保處為確保山區毛小孩「春安」，今早前進六龜山區掃除獸鋏及山豬吊。記者王昭月／翻攝

六龜 監視器 天眼

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