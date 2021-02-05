全台最美文創區勝利星村浪漫有春！感受濃濃年節氛圍

新春新氣象，最美文創區的屏東勝利星村創意生活園區陪民眾一起過年！「勝利星村浪漫有春」從2月6日起至3月1日登場，全區51家品牌，多元風格的文創選物、私廚料理，與浪漫的花藝盛典，讓遊客感受屏東好好的文化新體驗。

屏東縣政府今舉辦「勝利星村 浪漫有春」開幕記者會，縣長潘孟安、時尚設計師黃偉豪、花藝鬼才吳尚洋等共同揭幕，園區店家們也帶來自家商品到場共襄盛舉。

潘孟安說，勝利星村歷史建築歷時10年修復完成，活化再造，為每座建築注入新靈魂，品牌店家陸續進駐營運，全區景觀煥然一新。

文化處指出，縣府以「勝利星村 浪漫有春」為名，用花藝妝點重現風華的日式眷舍，為這處滿歷史感的場域，賦予嶄新美麗的元素，打造為全台最美的文創園區，白天夜間漫步其間都能感受靜美的氛圍。

文化處長吳明榮說，園區有51個品牌，農曆年前有42個品牌開幕，還有部份尚進行細部裝修的品牌業者為營運暖身，以快閃設攤形式展售商品。誠品書店也在園區快閃開展「期間限定店」至2月底止。

勝利星村園區品牌店家多元、文化性豐富，形成特色街區，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等，食衣住行育樂等店家都將在今年與大家見面。

屏東縣府今年導覽手冊，讓遊客循著每條規畫路線慢遊，走訪獨立書店群的閱讀路線，還有吃飽吃足享受眷村美食與私房料理，或選擇質感輕食，必訪的文創店家絕對不能錯過，重現眷村風情的旗袍、原民特色的手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物。想來趟屏東市小旅行，勝利文旅、五十年代鄉下人家等日式民宿讓您一夜好眠。

吳明榮說，除花藝與地景創作，民眾可走訪各店家體驗美食或文創選物，在園區內單筆消費滿額888元，並於勝利星村臉書專頁按讚，即可至將軍之屋兌換「勝利星村 浪漫有春」限量書燈1個。