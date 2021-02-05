高雄大發汙水廠整建完工 造福被動元件大廠

經濟部工業局管轄的高市「大發工業區」內的汙水處理量已近飽和，立委林岱樺今天上午赴廠區關心汙水處理擴整建工程。大發工業區服務中心表示，汙水廠擴（整）建工程去年底完工，廢汙水處理量可由每日的2.4萬噸提升至2.85萬噸，此工程不僅增加處理量，另符合116年放流水標準，有利廠商回流擴廠。

大發工業區廠商約600家，跨及金屬製造、金屬表面處理、石油化學、電子零組件、食品、塑膠、紙器等類別，大發汙水處理廠將廢水處理後海放處理。因處理量達到飽和，立委林岱樺在立法院提出擴（整）建工程建議，工業局編列8千200萬元施工。

歷時3年，擴建工程已於去年底完工。臨海林園大發工業區聯合汙水廠主任黃成龍指出，完工後汙水處理量日增4.5萬噸處理量，相當水桶（20公升）142.5萬桶，另透過生物膜（MBR）處理模式與砂濾系統，整體淨水處理品質大為提升，新設備可處理氨氮、硝酸鹽氮等物質，符合環保署116年放流水標準。

大發工業區服務中心主任黃宇斌說，近年陸續有廠商提出產量增加、品項增加或製程變更等因素，須擴增廢汙水排放需求，立委林岱樺協助下展開擴整建工程，完工後工業區內廠商受惠，被動元件大廠國巨去年回流擴廠，恰可符合需求。