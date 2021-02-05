台灣獼猴闖中山大學「辦公」爆紅 學者：相當常見
一隻公台灣獼猴日前疑闖進中山大學通訊所辦公室內，低頭認真模樣被網友拍下後上傳，引發熱議。台灣獼猴共存推廣協會認為只要沒關好門，猴子遊走翻找本來就很常見。
一名網友昨天在臉書發布一張以「瞧，看誰在辦公？」為題的照片，一隻公台灣獼猴疑坐在中山大學通訊所辦公室內，認真模樣就像行政人員正在辦公。照片一出引發網友熱議。
對此，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟則說，中山大學臨海面山，本來就是台灣獼猴的棲息範圍。這次獼猴跑進辦公室內狀似辦公的情形也很常見，甚至過去有學生反映過有猴子跑到教室內像在聽課。只要師生門窗沒關好，猴子閒著沒事就會進去翻找食物或小東西吃。
林美吟表示，這次獼猴坐在辦公室內，其實不是因為冬天沒有食物，而是雄猴本來就在中山大學內活動，到處遊走或尋找新的社群、交配對象，並不代表是山上食物不足。
中山大學副校長黃義佑則說，校方已加裝防猴鋼絲窗戶紗網，也會提醒人員進出辦公室要記得關門。校方並已購置漆彈槍，也有10餘隻校犬幫忙把關。
黃義佑說，過去也發生過獼猴潛入學生宿舍偷食泡麵，搶食柴山遊客、攻擊遊客事件，由於秋冬季節山上果實少，獮猴結伴下山覓食，開抽屜翻箱倒櫃事件更加頻傳，校方會密切關注相關情況。
高雄市政府農業局則持續宣導「獼猴三不」，也就是不餵食、不干擾、不接觸，保障市民跟遊客安全。
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