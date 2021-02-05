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百貨賣場避難通道要淨空 違者高市最高罰30萬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局建管處春節前加強百貨商場安檢。記者王昭月／翻攝
高雄市工務局建管處春節前加強百貨商場安檢。記者王昭月／翻攝

年節將屆，各百貨賣場續推出促銷活動及優惠商品吸引顧客，年節期間買氣增高，高雄市工務局的為確保民眾消費購物安全，啟動百貨公司、量販商場及KTV等場所安檢，更提醒商場業者的絕不可以在逃生動線擺放物品，違者可開罰6萬至30萬元罰款。

高市工務局的至今出動人員340人次，進行公共安全專案檢查。工務局表示，年節時期百貨公司及大賣場等公共場所人潮聚集，業者務必注意避難通道、出入口、安全門梯、室內走廊是否淨空，以保障民眾購物安全，另也應隨時保持各項防火避難設施及逃生設備的運作正常。

民眾如發現業者違反公共安全情事，可隨時透過市府服務專線1999或在上班期間向工務局建築管理處 (07-3312982、07-3312651)檢舉。工務局春節前亦會加強百貨商場安檢 讓市民安心過好年。

安檢

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