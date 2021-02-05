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原本怕過不了年關！老天眷顧 孝女捐肝救父還順利懷孕

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫一般及消化系外科主任莊世昌(左起)、外科部長林志隆、彰基外科教授陳堯俐、專科護理師謝佳恩及許雅嵐等人，去年9月一起探視剛完成活肝移植的溫姓父女。圖／高醫提供
高醫一般及消化系外科主任莊世昌(左起)、外科部長林志隆、彰基外科教授陳堯俐、專科護理師謝佳恩及許雅嵐等人，去年9月一起探視剛完成活肝移植的溫姓父女。圖／高醫提供

家住高雄小港區的63歲溫先生，與肝癌纏鬥1500多個日子，在生死交關之際，獲么女捐肝解救，女兒術後更順利懷孕，一家雙喜臨門。

溫先生17歲進國營事業工作，打拚一輩子不慎感染C型肝炎，2016年在高雄市立小港醫院體檢時，看到報告出現「不排除腫瘤」字眼，嚇出冷汗，提前退休專心養病，去年9月證實罹患肝癌，他四處求醫，後來經中部彰化基督教醫院教授陳堯俐建議進行肝臟移植；但院方考量他住在高雄，安排在高醫動刀，由每周到高醫駐診的陳堯俐偕高醫肝移植團隊。

溫先生有二名女兒，30多歲的么女當初毫不遲疑表達捐肝救父的意願，她說，「因為父親只有一個」。現在父親手術成功，身體好轉，她慶幸自己的抉擇沒有錯，但溫先生心疼女兒挨刀，止不住淚。女兒說，這是她頭一遭上手術檯，但不後悔。

上月中旬，溫先生偕同太太及寶貝女兒一起到高醫回診，經一般及消化系外科主任莊世昌醫師檢查，病況穩定，溫先生更開心向醫師報喜：「我準備當外公了」。

他說，過去4年多，他接受過切肝手術、肝臟動脈栓塞、標靶藥物治療及細胞免疫療法，直到去年9月5日才順利換肝。原本很怕自己過不了這個年關，沒想到上天留他的命，女兒術後也能順利懷孕，預產期是9月初。

莊世昌表示，溫先生感染C肝多年，換肝是最後救命的希望。經比對，他的體型大，需要的肝臟較多，但女兒體型較小，捐出60%肝臟的手術風險相對較高，但移植團隊仍克服難關達成任務。

溫先生感謝高醫醫護團隊救命之恩，讓他們一家能團聚過年，更希望生命代代相傳。

高醫肝移植團隊為患進行肝臟移植手術。圖／高醫提供
高醫肝移植團隊為患進行肝臟移植手術。圖／高醫提供
換肝成功的溫先生(右)和捐肝的女兒，術後雙雙恢復良好。 圖／高醫提供
換肝成功的溫先生(右)和捐肝的女兒，術後雙雙恢復良好。 圖／高醫提供
溫先生父女到高醫回診，更向高醫一般及消化系外科主任莊世昌(左)報喜，女兒術後懷孕了。圖／高醫提供
溫先生父女到高醫回診，更向高醫一般及消化系外科主任莊世昌(左)報喜，女兒術後懷孕了。圖／高醫提供

高醫 手術

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